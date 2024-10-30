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Як бронювати працівників — вже відомі нові правила

30 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
В Україні оновились правила бронювання працівників від мобілізації
Працівник на заводі. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Щоб набути статусу критично важливого, підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям. В Україні оновили процес бронювання військовозобов'язаних на час мобілізації та воєнного стану, встановивши чіткі терміни для кожного етапу процедури. 

Про нюанси отримання статусу критичного підприємства інформують Новини.PRO.

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Заброньованим може бути співробітник, який становить критичну важливість для економіки компанії. Для досягнення цього статусу необхідно відповідати мінімум трьом із семи критеріїв:

  • загальна сума податків, зборів, платежів до державного та місцевого бюджетів (за винятком митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;
  • стратегічне значення для економіки та безпеки країни;
  • сума надходжень в іноземній валюті (за винятком кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;
  • відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • значущість підприємства для економіки або задоволення потреб місцевої громади (визначається центральними органами влади або ОВА);
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Визначення критично важливих підприємств здійснюється центральними органами виконавчої влади, а також може бути виконано структурою держуправління.

Як тепер бронювати працівників

Списки військовозобов'язаних для бронювання погоджуються Генеральним штабом ЗСУ. Порядок бронювання здійснюється за встановленим алгоритмом:

  • пропозиції про визнання підприємства критично важливим подаються до відповідного держоргану;
  • з Міноборони здійснюється погодження списків;
  • узгоджені списки надсилаються до Мінекономіки для ухвалення рішення про бронювання;
  • Мінекономіки перевіряє списки та затверджує рішення про бронювання, потім передає інформацію до Міноборони та відповідної державної структури;
  • підприємство видає працівникам виписку з наказу Мінекономіки про бронювання і повідомляє дані ТЦК і СП.

Які потрібні документи для бронювання

Щоб отримати бронювання від мобілізації, потрібно надати документи, що підтверджують діяльність підприємства. До супровідного листа слід додати:

  • копію трудового контракту та/або наказ про прийняття на роботу відповідного працівника;
  • копію протоколу зборів установи, організації про обрання керівника, який представлятиме пропозиції.

Бронювання працівників приймається Міністерством економіки України, при цьому строк не може перевищувати шести місяців.

Алгоритм бронювання через портал "Дія"

Працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані через портал "Дія", що спрощує процедуру.

Після подання заявки із зазначенням претендентів на бронювання система перевіряє певні дані. Зокрема, підтверджується офіційне працевлаштування потенційного заброньованого військовозобов'язаного та наявність інформації про нього в реєстрі "Оберіг".

Процес бронювання через "Дію":

  • внесення даних про підприємство через портал "Дія";
  • Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний список;
  • підприємство подає через портал "Дія" список військовозобов'язаних співробітників;
  • автоматична перевірка даних про військовозобов'язаних;
  • автоматичне бронювання в разі збігу даних;
  • формування повідомлення про бронювання засобами "Дія".

Інформація про бронювання з'являється також у застосунку "Резерв+". 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні почали перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників критично важливих підприємств.

Також ми повідомляли, що в Україні частково відновили бронювання, кому саме дозволили знову бронювати співробітників.

ТЦК та СП мобілізація війна в Україні бронювання економічне бронювання

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