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Как бронировать работников — уже известны новые правила

30 октября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
В Украине обновились правила бронирования работников от мобилизации
Работник на заводе. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Чтобы приобрести статус критически важного, предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям. В Украине обновили процесс бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, установив четкие сроки для каждого этапа процедуры.

О нюансах получения статуса критического предприятия информируют Новости.PRO.

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Как сейчас получить статус критического предприятия

Забронированным может быть сотрудник, составляющий критическую важность для экономики компании. Для достижения этого статуса необходимо соответствовать минимум трем из семи критериев:

  • общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местный бюджеты (за исключением таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;
  • стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
  • сумма поступлений в иностранной валюте (за исключением кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;
  • отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;
  • значимость предприятия для экономики или удовлетворения потребностей местного общества (определяется центральными органами власти или ОВА);
  • предприятие является резидентом "Дія Сити".

Определение критически важных предприятий осуществляется центральными органами исполнительной власти и может быть выполнено структурой госуправления.

Как теперь бронировать работников

Списки военнообязанных для бронирования согласованы с Генеральным штабом ВСУ. Порядок бронирования осуществляется по установленному алгоритму:

  • предложения о признании предприятия критически важным подаются в соответствующий госорган;
  • из Минобороны осуществляется согласование списков;
  • согласованные списки направляются в Минэкономики для принятия решения о бронировании;
  • Минэкономики проверяет списки и утверждает решение о бронировании, затем передает информацию в Минобороны и соответствующую государственную структуру;
  • предприятие выдает работникам выписку из приказа Минэкономики о бронировании и сообщает данные ТЦК и СП.

Какие нужны документы для бронирования

Чтобы получить бронирование от мобилизации, необходимо предоставить документы, подтверждающие деятельность предприятия. К сопроводительному письму следует добавить:

  • копию трудового контракта и/или приказ о принятии на работу соответствующего работника;
  • копию протокола собрания учреждения, организации об избрании руководителя, представляющего предложения.

Бронирование работников принимается Министерством экономики Украины, срок не может превышать шести месяцев.

Алгоритм бронирования через портал "Дія"

Работники критически важных предприятий могут быть забронированы через упрощающий процедуру портал "Дія".

После подачи заявки с указанием претендентов на бронирование, система проверяет определенные данные. В частности, подтверждается официальное трудоустройство потенциального забронированного военнообязанного и наличие информации о нем в реестре "Оберег".

Процесс бронирования через "Дія":

  • внесение данных о предприятии через портал "Дія";
  • Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список;
  • предприятие представляет через портал "Дія" список военнообязанных сотрудников;
  • автоматическая проверка данных о военнообязанных;
  • автоматическое бронирование при совпадении данных;
  • формирование сообщения о бронировании средствами "Дія".

Информация о бронировании появляется также в приложении "Резерв+".

Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.

Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВВК местного жителя, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.

ТЦК и СП мобилизация война в Украине бронирование экономическое бронирование

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