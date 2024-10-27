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В Україні мобілізували вчителя та аспіранта — рішення суду

27 жовтня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Україні вчителю та аспіранту відмовили у відстрочці від мобілізації — рішення суду
Вчитель в українській школі. Фото ілюстративне: ukr.media
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні двом чоловікам — шкільному вчителю та аспіранту — відмовили у відстрочці від мобілізації. Причина — військовозобов'язані завчасно не повідомили свої територіальні центр комплектування та соціальної підтримки про підстави відстрочки

Про це пише "Судово-юридична газета".

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Деталі справ

В Україні вчителю та аспіранту відмовили у відстрочці від мобілізації, адже обидва порушили умови оформлення відстрочки. Як стало відомо з рішень судів, що про наявність права на відстрочку ТЦК потрібно попереджати заздалегідь, адже після мобілізації відстрочка вже не надається. 

Так, до Тернопільського окружного адміністративного суду із позовом звернувся шкільний вчитель, який повідомив, що у 2015 році закінчив з відзнакою Національний педагогічний університет імені Драгоманова, здобув ступінь магістра за спеціальністю "математика" та також кваліфікацію математика, вчителя фізики та інформатики. З 1 жовтня 2020 року чоловік викладає математику у київському ліцеї.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік вчасно оновив дані в додатку "Резерв+", а також відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" має право на відстрочку та не може бути призваний в армію під час мобілізації. 

Після того, як влітку вчителя затримали та відправили до армії, він й звернувся до суду, де з'ясувалося, що вчитель не відправив до ТЦК письмову заяву про отримання довідки про відстрочку, а довідка про місце роботи позивача на посаді вчителя була видана тільки наступного дня після призову на військову службу. Тому твердження чоловіка про протиправні дії ТЦК щодо мобілізації не було підтверджено.

Аналогічна ситуація склалася на Закарпатті — у Закарпатському окружному адміністративному суді позивач, що є аспірантом денної форми навчання, заявив, що ТЦК незаконно мобілізували його попри право на відстрочку. Проте чоловіку не надав ТЦК жодного документа про те, що він дійсно є аспірантом.

Рішення суду

Суди дійшли висновків, що, аби скористатися правом на відстрочку, військовозобов`язаний має подати заяву та долучити підтверджуючі документи. Адже саме на військовозобов`язаного покладено обов`язок самостійно повідомити ТЦК про наявність підстав для відстрочки і надати документи, які це право підтверджують.

У результаті суди відмовили у задоволенні позовних вимог.

Нагадаємо, з 9 листопада в Україні у багатьох військовозобов'язаних закінчується термін відстрочки від мобілізації, яку було надано раніше. Для того, щоб поновити відстрочку, військовозобов'язані повинні звернутися до відповідних установ та дотриматися певних процедур.

Раніше Новини.LIVE писали, що студенти українських вишів мають право на відстрочку. Але ті, хто навчаються на вечірньому, заочному відділенні чи здобувають другу вищу освіту, відстрочки від мобілізації не мають — тож їх можуть мобілізувати.

суд ТЦК та СП відстрочка мобілізація судові рішення вчителі

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