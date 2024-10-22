Мобілізація в Україні - терміни подачі документів на продовження відстрочки

Оформлення документів у ТЦК. Фото: ХОТЦК

Мобілізація в Україні продовжується після указу Президента. Тому саме в той момент, коли глава держави продовжує дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації, громадяни з відстрочкою можуть починати подачу заявок на продовження відстрочки.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Регулювання продовження відстрочки

Процес продовження відстрочки від мобілізації регулюється постановою КМУ № 560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Згідно із цією постановою, відстрочка продовжується після відповідного указу Президента про продовження воєнного стану та мобілізації.

Коли саме подавати заяву про продовження відстрочки

"Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії ТЦК заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста", — пояснив Дмитро Дончак.

Тож у нинішній ситуації, зазначив юрист, коли термін дії воєнного стану формально закінчується 9 листопада 2024 року — за кілька днів до неї глава держави видасть новий указ про продовження воєнного стану.

Саме після цього указу Президента громадяни, які мають чинну відстрочку і хочуть її продовжити, уже можуть подавати відповідні заяви до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу розглядатимуть заяву про надання відстрочки.

Також ми повідомляли про опцію онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації.