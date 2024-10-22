Мобилизация в Украине – сроки подачи документов на продление отсрочки

Оформление документов в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Мобилизация на Украине продолжается после указа Президента. Поэтому именно в тот момент, когда глава государства продолжает действие военного положения и проведение общей мобилизации, граждане с отсрочкой могут начинать подачу заявок на продление отсрочки.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Регулировка продления отсрочки

Процесс продления отсрочки от мобилизации регулируется постановлением КМУ № 560 от 16 мая 2024 г. "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Согласно этому постановлению, отсрочка продолжается после соответствующего указа Президента о продлении военного положения и мобилизации.

Когда именно подавать заявление о продлении отсрочки

"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста", — объяснил Дмитрий Дончак.

Поэтому в нынешней ситуации, отметил юрист, когда срок действия военного положения формально истекает 9 ноября 2024 года — за несколько дней до нее глава государства выдаст новый указ о продлении военного положения.

Именно после этого указа Президента граждане, имеющие действующую отсрочку и желающие ее продлить, уже могут подавать соответствующие заявления в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени будут рассматривать заявление о предоставлении отсрочки.

Также мы сообщали об опции онлайн оформления отсрочки от мобилизации.