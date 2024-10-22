Мобилизация в Украине – сроки подачи документов на продление отсрочки

Продолжение отсрочки — когда подавать документы
Мобилизация на Украине продолжается после указа Президента. Поэтому именно в тот момент, когда глава государства продолжает действие военного положения и проведение общей мобилизации, граждане с отсрочкой могут начинать подачу заявок на продление отсрочки.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.
Регулировка продления отсрочки
Процесс продления отсрочки от мобилизации регулируется постановлением КМУ № 560 от 16 мая 2024 г. "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".
Согласно этому постановлению, отсрочка продолжается после соответствующего указа Президента о продлении военного положения и мобилизации.
Когда именно подавать заявление о продлении отсрочки
"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста", — объяснил Дмитрий Дончак.
Поэтому в нынешней ситуации, отметил юрист, когда срок действия военного положения формально истекает 9 ноября 2024 года — за несколько дней до нее глава государства выдаст новый указ о продлении военного положения.
Именно после этого указа Президента граждане, имеющие действующую отсрочку и желающие ее продлить, уже могут подавать соответствующие заявления в ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени будут рассматривать заявление о предоставлении отсрочки.
Также мы сообщали об опции онлайн оформления отсрочки от мобилизации.
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