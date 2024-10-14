Відстрочка від мобілізації онлайн - хто не зможе її оформити

Відстрочка онлайн — хто з українців не отримає такого права
Далеко не всім категоріям військовозобов’язаних громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, нададуть право оформлювати цю відстрочку онлайн. І навіть ті, хто, скоріш за все, матиме таку можливість, зіткнуться із проблемами.
Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко.
Оформлення відстрочки онлайн — хто зможе, а хто ні
Оформлення відстрочки від мобілізації в режимі онлайн не буде доступним для всіх категорій українців, які мають право на відстрочку.
"Це стосуватиметься виключно тих підстав для відстрочки, по яких вся необхідна інформація є в державних реєстрах, доступ до яких має ТЦК та СП", — пояснила Дар’я Тарасенко.
За словами адвокатки, право на дистанційне оформлення відстрочки матимуть особи з інвалідністю та багатодітні чоловіки.
Усі інші громадяни будуть змушені оформлювати відстрочку у звичному форматі — надавати документи до ТЦК під час особистого візиту.
Проблеми зі свідоцтвом про народження
Втім, підкреслила Тарасенко, навіть у згаданих вище двох категорій можуть виникнути проблеми із онлайн-оформленням відстрочки.
"Для багатодітних батьків можливість оформлення відстрочки через "Резерв+" точно не працюватиме, якщо хтось з дітей народився за кордоном та не має українського свідоцтва про народження", — пояснила юристка.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про усі категорії українців, які мають право на відстрочку від мобілізації у часи війни.
Також ми писали про те, на який термін надається відстрочка та як її продовжити.
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