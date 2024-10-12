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Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

12 жовтня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація у жовтні 2024 — кого можуть мобілізувати лише добровільно
Мобілізовані українці. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина військовозобов’язаних громадян може бути мобілізована до ЗСУ тільки за їхньою згодою. Йдеться про тих, хто не досяг 25-річного віку, а також про громадян, старших 50 років, які не мають дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

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Мобілізація не завжди є примусовою

Мобілізація в Україні є примусовою. Усі військовозобов’язані громадяни мають у випадку отримання повістки з’явитися до ТЦК, за потреби пройти військово-лікарську комісію і, після позитивного результату ВЛК, відправитися до навчального центру ЗСУ.

Це не право, а обов’язок військовозобов’язаних українців. Але частина військовозобов’язаних громадян не може бути мобілізована примусово.

Мобілізація таких громадян можлива тільки за їхньою згодою.

Кого можуть мобілізувати лише добровільно

По-перше, це стосується тих громадян, які перебувають на військовому обліку, але їм ще не виповнилося 25 років.

Крім того, скасована примусова мобілізація громадян віком від 50 до 60 років, якщо вони не мають якоїсь дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Вони можуть служити у Збройних силах України, але лише у тому випадку, якщо самі виявлять таке бажання.

Нагадаємо, що також добровільною є мобілізація жінок, яким у багатьох випадках можуть відмовити у службі в ЗСУ.

Крім того, у вересні стало відомо, що в Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані добровольці

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