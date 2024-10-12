Мобилизация в октябре 2024 – кого могут мобилизовать только добровольно

Мобилизированные украинцы. Фото: 150 учебный центр Командование Сил ТрО ВСУ

Часть военнообязанных граждан может быть мобилизована в ВСУ только по их согласию. Речь идет о тех, кто не достиг 25-летнего возраста, а также о гражданах старше 50 лет, не имеющих дефицитной военно-учетной специальности.

Об этом сообщили юристы сервиса "Консультант".

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Мобилизация не всегда принудительна

Мобилизация в Украине принудительна. Все военнообязанные граждане должны в случае получения повестки явиться в ТЦК, при необходимости пройти военно-врачебную комиссию и после положительного результата ВВК отправиться в учебный центр ВСУ.

Это не право, а обязанность военнообязанных украинцев. Но часть военнообязанных граждан не может быть мобилизована принудительно.

Мобилизация таких граждан возможна только с их согласия.

Кого могут мобилизовать только добровольно

Во-первых, это касается граждан, состоящих на военном учете, но им еще не исполнилось 25 лет.

Кроме того, отменена принудительная мобилизация граждан в возрасте от 50 до 60 лет, если они не имеют какой-либо дефицитной военно-учетной специальности.

Они могут служить в Вооруженных силах Украины, но только в том случае, если сами изъявят такое желание.

Напомним, что также добровольна мобилизация женщин, которым во многих случаях могут отказать в службе в ВСУ.

Кроме того, в сентябре стало известно, что в Украине изменят правила мобилизации для двух возрастов.