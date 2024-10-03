Мобілізація жінок — коли можуть відмовити у ТЦК

Жінки в ЗСУ. Фото: president.gov.ua

Жінки мають право мобілізуватися до Збройних сил України на добровільній основі. Але є випадки, коли навіть добровільна мобілізація жінок є неможливою.

Про це розповіли адвокати АО "Бачинський і партнери".

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Мобілізація жінок

В Україні оголошена примусова мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Жінок примусова мобілізація не стосується, але вони можуть бути мобілізовані на добровільній основі.

Коли жінок не мобілізують добровільно

Втім, навіть у добровільній мобілізації частині жінок у територіальному центрі комплектування можуть відмовити.

Це стосується таких випадків, коли жінка:

має дитину з інвалідністю або прийомну дитину до 18 років;

має чоловіка чи батьків з інвалідністю;

має трьох дітей;

є матір’ю-одиначкою;

є студенткою або заброньована на роботі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у законодавстві 2024 року щодо мобілізації жінок.

Також ми повідомляли про те, коли жінки-медики мають право на відстрочку.