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Добровольная мобилизация женщин — кому в ТЦК могут отказать

3 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация женщин – когда могут отказать в ТЦК
Женщины в ВСУ. Фото: president.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.

Об этом рассказали адвокаты АО "Бачинский и партнеры".

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Мобилизация женщин

В Украине объявлена принудительная мобилизация военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Принудительная мобилизация женщин не касается, но они могут быть мобилизованы на добровольной основе.

Когда женщин не мобилизуют добровольно

Однако даже в добровольной мобилизации части женщин в территориальном центре комплектования могут отказать.

Это касается таких случаев, когда женщина:

  • имеет ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;
  • имеет мужа или родителей с инвалидностью;
  • имеет троих детей;
  • является матерью-одиночкой;
  • является студенткой или забронирована на работе.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в законодательстве 2024 года по мобилизации женщин.

Также мы сообщали о том, когда женщины-медики имеют право на отсрочку.

ВСУ женщины мобилизация ТЦК и СП женщины на войне

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