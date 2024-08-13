Пільги для мобілізованих — на що можуть розраховувати військові

Військовий тримає посвідчення УБД. Фото: ТСН

Новий закон про мобілізацію в Україні передбачає грошові, соціальні та правові пільги для мобілізованих. Вони мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці Збройних сил.

Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також:

Пільги для мобілізованих

Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Їм, як і іншим військовослужбовцям ЗСУ, виплачується:

щомісячне грошове забезпечення;

додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану;

100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Те ж саме стосується виплат у разі загибелі на фронті. Сім'я загиблого під час бойових дій отримає одноразову фінансову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Відпустки для мобілізованих

Мобілізовані чоловіки, як і всі інші військові, мають два види відпустки:

за сімейними обставинами військовослужбовцям (відпустка надається до 10 календарних днів);

за станом здоров'я (відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення).

Крім того, мобілізовані мають й інші права, зокрема: