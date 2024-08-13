Пільги для мобілізованих — на що можуть розраховувати військові

Які пільги надаються мобілізованим військовослужбовцям — перелік
Новий закон про мобілізацію в Україні передбачає грошові, соціальні та правові пільги для мобілізованих. Вони мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці Збройних сил.
Про це повідомляє 24 канал.
Пільги для мобілізованих
Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".
Їм, як і іншим військовослужбовцям ЗСУ, виплачується:
- щомісячне грошове забезпечення;
- додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану;
- 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.
Те ж саме стосується виплат у разі загибелі на фронті. Сім'я загиблого під час бойових дій отримає одноразову фінансову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.
Відпустки для мобілізованих
Мобілізовані чоловіки, як і всі інші військові, мають два види відпустки:
- за сімейними обставинами військовослужбовцям (відпустка надається до 10 календарних днів);
- за станом здоров'я (відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення).
Крім того, мобілізовані мають й інші права, зокрема:
- медичну допомогу у військових госпіталях;
- збереження місця роботи та заробітку;
- звільнення від сплати єдиного соціального внеску;
- підприємницька діяльність не припиняється;
- час служби зараховується до страхового та трудового стажу;
- виплата військової пенсії під час служби;
- звільнення від штрафів за кредитами.
Читайте Новини.LIVE!