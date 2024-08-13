Льготы для мобилизованных – на что могут рассчитывать военные

Военный держит УБД. Фото: ТСН

Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает денежные, социальные и правовые льготы для мобилизованных. Они обладают теми же правами и льготами, что и другие военнослужащие Вооруженных сил.

Об этом сообщает 24 канал.

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Льготы для мобилизованных

Мобилизированные граждане получают все права и льготы военнослужащих Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

Им, как и другим военнослужащим ВСУ, выплачивается:

ежемесячное денежное довольствие;

дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения;

100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

То же самое касается выплат в случае гибели на фронте. Семья погибшего во время боевых действий получит единовременную финансовую помощь в размере 15 миллионов гривен.

Отпуска для мобилизованных

Мобилизированные мужчины, как и все остальные военные, имеют два вида отпуска:

по семейным обстоятельствам военнослужащим (отпуск предоставляется до 10 календарных дней);

по состоянию здоровья (отпуск предоставляется в случае болезни или лечения после ранения).

Кроме того, мобилизованные имеют и другие права, в частности: