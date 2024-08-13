Льготы для мобилизованных – на что могут рассчитывать военные

Какие льготы предоставляются мобилизованным военнослужащим — перечень
Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает денежные, социальные и правовые льготы для мобилизованных. Они обладают теми же правами и льготами, что и другие военнослужащие Вооруженных сил.
Об этом сообщает 24 канал.
Льготы для мобилизованных
Мобилизированные граждане получают все права и льготы военнослужащих Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".
Им, как и другим военнослужащим ВСУ, выплачивается:
- ежемесячное денежное довольствие;
- дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения;
- 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.
То же самое касается выплат в случае гибели на фронте. Семья погибшего во время боевых действий получит единовременную финансовую помощь в размере 15 миллионов гривен.
Отпуска для мобилизованных
Мобилизированные мужчины, как и все остальные военные, имеют два вида отпуска:
- по семейным обстоятельствам военнослужащим (отпуск предоставляется до 10 календарных дней);
- по состоянию здоровья (отпуск предоставляется в случае болезни или лечения после ранения).
Кроме того, мобилизованные имеют и другие права, в частности:
- медицинскую помощь в военных госпиталях;
- сохранение места работы и заработка;
- освобождение от уплаты единого социального взноса;
- предпринимательская деятельность не прекращается;
- время службы засчитывается в страховой и трудовой стаж;
- выплата военной пенсии во время службы;
- освобождение от штрафов по кредиту.
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