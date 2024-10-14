Отсрочка от мобилизации онлайн – кто не сможет ее оформить

Приложение "Резерв+", через которое можно будет онлайн оформить отсрочку от мобилизации. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Далеко не всем категориям военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, предоставит право оформлять эту отсрочку онлайн. И даже те, кто, скорее всего, будет иметь такую возможность, столкнутся с проблемами.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

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Оформление отсрочки от мобилизации в режиме онлайн не будет доступно всем категориям украинцев, имеющих право на отсрочку.

"Это касается исключительно тех оснований для отсрочки, по которым вся необходимая информация есть в государственных реестрах, доступ к которым имеет ТЦК и СП", — пояснила Дарья Тарасенко.

По словам адвоката, право на дистанционное оформление отсрочки будут иметь лица с инвалидностью и многодетные мужчины.

Все остальные граждане будут вынуждены оформлять отсрочку в привычном формате — предоставлять документы в ТЦК во время личного визита.

Проблемы со свидетельством о рождении

Впрочем, подчеркнула Тарасенко, даже у вышеупомянутых двух категорий могут возникнуть проблемы с онлайн-оформлением отсрочки.

"Для многодетных родителей возможность оформления отсрочки через "Резерв+" точно не будет работать, если у кого-то из детей родился за границей и нет украинского свидетельства о рождении", — пояснила юрист.

Напомним, ранее мы сообщали о всех категориях украинцев, имеющих право на отсрочку от мобилизации во время войны.

Также мы писали о том, на какой срок отсрочка и как ее продлить.