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В Украине мобилизовали учителя и аспиранта — решение суда

27 октября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Украине учителю и аспиранту отказали в отсрочке от мобилизации — решение суда
Учитель в украинской школе. Фото иллюстративное: ukr.media
Виктория Козырь - редактор

В Украине двоим мужчинам — школьному учителю и аспиранту — отказали в отсрочке от мобилизации. Причина — военнообязанные заблаговременно не сообщили свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки об основаниях отсрочки.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Детали дел

В Украине учителю и аспиранту отказали в отсрочке от мобилизации, ведь оба нарушили условия оформления отсрочки. Как стало известно из решений судов, что о наличии права на отсрочку ТЦК нужно предупреждать заранее, ведь после мобилизации отсрочка уже не предоставляется. 

Так, в Тернопольский окружной административный суд с иском обратился школьный учитель, который сообщил, что в 2015 году окончил с отличием Национальный педагогический университет имени Драгоманова, получил степень магистра по специальности "математика" и также квалификацию математика, учителя физики и информатики. С 1 октября 2020 года мужчина преподает математику в киевском лицее.

В материалах суда говорится, что мужчина вовремя обновил данные в приложении "Резерв+", а также в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеет право на отсрочку и не может быть призван в армию по мобилизации. 

После того как летом учителя задержали и отправили в армию, он и обратился в суд, где выяснилось, что учитель не отправил в ТЦК письменное заявление о получении справки об отсрочке, а справка о месте работы истца в должности учителя была выдана только на следующий день после призыва на военную службу. Поэтому утверждение мужчины о противоправных действиях ТЦК по мобилизации не было подтверждено.


Аналогичная ситуация сложилась на Закарпатье — в Закарпатском окружном административном суде истец, который является аспирантом дневной формы обучения, заявил, что ТЦК незаконно мобилизовали его несмотря на право на отсрочку. Однако мужчине не предоставил ТЦК ни одного документа о том, что он действительно является аспирантом.

Решение суда

Суды пришли к выводу, что, чтобы воспользоваться правом на отсрочку, военнообязанный должен подать заявление и приобщить подтверждающие документы. Ведь именно на военнообязанного возложена обязанность самостоятельно сообщить ТЦК о наличии оснований для отсрочки и предоставить документы, которые это право подтверждают.

В результате суды отказали в удовлетворении исковых требований.

Напомним, с 9 ноября в Украине у многих военнообязанных истекает срок отсрочки от мобилизации, которая была предоставлена ранее. Для того чтобы возобновить отсрочку, военнообязанные должны обратиться в соответствующие учреждения и придерживаться определенных процедур.

Ранее Новини.LIVE писали, что студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Но те, кто учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют — их могут мобилизовать.

суд ТЦК и СП отсрочка мобилизация судебные решения учителя

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