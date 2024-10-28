На Дніпропетровщині мобілізували професора університету — яке рішення суду

Чоловік та співробітник ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК

У Дніпропетровській області працівники територіального центру комплектування мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Професор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", який працює на посаді з квітня 2018 року на повну ставку, подав у травні 2023 року позов на ТЦК. У своєму зверненні він просив суд визнати дії військкомату щодо його мобілізації неправомірними.

Він також вимагав скасувати наказ командира військової частини, що стосується його зарахування до списків особового складу.

Професор послався на те, що під час мобілізації 5 березня 2022 року ТЦК призвав його на військову службу і наказом командира військової частини від 5 березня 2022 року він був призначений у команду цієї військової частини, де прийняв військову присягу і проходить службу.

Позивач зазначав, що стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових і науково-педагогічних працівників наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, за умови що вони працюють відповідно у наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

На основі цього він стверджував, що не підлягав призову, і тому оскаржені рішення відповідачів є протиправними.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 17 липня 2023 року, згодом підтверджений Третім апеляційним адміністративним судом 16 жовтня 2023 року, відмовив у задоволенні позову.

Там встановили, що чоловік мав право на відстрочку від мобілізації, але ні він, ні університет не повідомили ТЦК про це.

Суди зазначили, що порядок мобілізації не був порушений, оскільки чоловік добровільно прибув до ТЦК і до травня 2023 року не виявляв незгоди з призовом чи проходженням військової служби.

Яке рішення Верховного Суду

На момент призову на військову службу 5 березня 2022 року позивач мав право на відстрочку від мобілізації.

У контексті касаційної скарги Верховний Суд зазначає, що військовозобов'язаний повинен реалізувати право на відстрочку шляхом активних дій і належного оформлення в уповноваженому органі. Воно може бути реалізоване лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Отже, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації пов'язане з обов'язком військовозобов'язаного дотримуватися правил військового обліку, зокрема, вчасно повідомляти органи про своє актуальне місце роботи та посаду.

Верховний Суд залишив судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення.

Нагадаємо, у Чернівцях студент "Харківського політехнічного інституту" робив фото та писав повідомлення про місця розташування працівників ТЦК, поширюючи цю інформацію у своєму Telegram-каналі. За ці дії суд призначив йому покарання.

Також у Львівській області чоловік не з'явився до ТЦК у вказаний у повістці день та час. Його визнали винним та призначили покарання.