На Днепропетровщине мобилизовали профессора университета — какое решение суда

Мужчина и сотрудник ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК

В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали профессора университета. В результате этого он обратился в Верховный Суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Профессор Национального технического университета "Днепровская политехника", который работает в должности с апреля 2018 года на полную ставку, подал в мае 2023 года иск на ТЦК. В своем обращении он просил суд признать действия военкомата по его мобилизации неправомерными.

Он также требовал отменить приказ командира воинской части, касающийся его зачисления в списки личного состава.

Профессор сослался на то, что во время мобилизации 5 марта 2022 года ТЦК призвал его на военную службу и приказом командира воинской части от 5 марта 2022 года он был назначен в команду этой воинской части, где принял военную присягу и проходит службу.

Истец отмечал, что статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для научных и научно-педагогических работников научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень, если они работают соответственно в научных учреждениях и организациях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

На основе этого он утверждал, что не подлежал призыву, и поэтому обжалованные решения ответчиков противоправны.

Днепропетровский окружной административный суд 17 июля 2023 года, впоследствии подтвержденный Третьим апелляционным административным судом 16 октября 2023 года, отказал в удовлетворении иска.

Там установили, что мужчина имел право на отсрочку от мобилизации, но ни он, ни университет не сообщили ТЦК об этом.

Суды отметили, что порядок мобилизации не был нарушен, поскольку мужчина добровольно прибыл в ТЦК и до мая 2023 года не проявлял несогласия с призывом или прохождением военной службы.

Какое решение Верховного Суда

На момент призыва на военную службу 5 марта 2022 истец имел право на отсрочку от мобилизации.

В контексте кассационной жалобы Верховный Суд отмечает, что военнообязанный должен реализовать право на отсрочку путем активных действий и надлежащего оформления в уполномоченном органе. Оно может быть реализовано только до момента приобретения статуса военнослужащего.

Следовательно, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации связано с обязанностью военнообязанного соблюдать правила военного учета, в частности, своевременно уведомлять органы о своем актуальном месте работы и должности.

Верховный Суд оставил судебные решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, в Черновцах студент "Харьковского политехнического института" делал фото и писал сообщения о местонахождении работников ТЦК, распространяя эту информацию в своем Telegram-канале. За эти действия суд назначил ему наказание.

Также во Львовской области мужчина не явился в ТЦК в указанный в повестке день и время. Его признали виновным и назначили наказание.