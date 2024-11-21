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Видатки бюджету-2025 — де візьмуть гроші на зарплати і пенсії

21 листопада 2024 16:31
Єлизавета Супівська - редактор
Доходи в держбюджет-2025 — де візьмуть гроші
Українські гроші. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

На форумі Ukrainian Outsourcing Summit очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2025 році видатки державного бюджету будуть профінансовані. Тобто грошові зобов’язання перед громадянами та військовими, зокрема, точно виконають.

Деталі повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, перебуваючи на місці подій.

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Де візьмуть гроші на фінансування бюджету

Наступного року більшу частину доходів у державний бюджет становитимуть податкові надходження, заявив Данило Гетманцев. Для забезпечення фінансових потреб суспільства потрібно знайти 2,3 трлн гривень, і приблизно 86% цієї суми вдасться отримати за рахунок податків.

Нагадаємо, на підпис президента Зеленського досі чекає законопроєкт про підвищення податків. Голова профільного комітету ВРУ впевнений, що документ таки підпишуть і військовий збір збільшиться до 5%. Без цього покрити бюджетні потреби у 2025 році буде неможливо.

"З цього 40% — це ПДВ, 30% — податок на доходи фізичних осіб, все інше — податок на прибуток, рента тощо. Також Україна отримає грошову допомогу з різних програм, очікуємо схвалення кредиту за рахунок коштів заморожених активів Росії. Умови ще обговорюються, точно буде розподіл на два роки, бо у 2026-му також потрібно за щось фінансувати видатки", — уточнив Данило Гетманцев.

 

Не варто забувати про кошти за програмою Ukraine Facility. Із загальної суми 50 млрд євро, розподіленої на 2024-2027 роки, 39 млрд євро спрямують в держбюджет для посилення макрофінансової стабільності.

Іншими словами, українцям не треба хвилюватися за нестачу коштів: наступного року всі фінансові зобов’язання перед армією та громадянами будуть виконані. Йдеться про зарплати бюджетникам, пенсії, грошове забезпечення бійців Збройних сил тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Данило Гетманцев також прокоментував ситуацію з потенційним підвищенням податку на додану вартість. Такий крок дійсно розглядали, але замість ПДВ вирішили збільшити військовий збір, оскільки він менше впливає на інфляцію та загальноекономічну ситуацію.

Також ми писали, що до проєкту державного бюджету на 2025 рік є багато питань. Наприклад, чому не проіндексували зарплату військовим, зате перерозподілили 43 млрд гривень дорожнього фонду. Більшу частину з цієї суми спрямують на зарплати вчителям.

держбюджет податки Данило Гетманцев фінанси витрати

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