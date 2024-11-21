Доходы в госбюджет-2025 – где возьмут деньги

Украинские деньги. Фото: НБУ/Flickr

На форуме Ukrainian Outsourcing Summit глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2025 году расходы государственного бюджета будут профинансированы. То есть денежные обязательства перед гражданами и военными, в частности, точно выполнят.

Детали сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, находясь на месте событий.

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В следующем году большую часть доходов в государственный бюджет составят налоговые поступления, заявил Даниил Гетманцев. Для обеспечения финансовых потребностей общества нужно найти 2,3 трлн гривен, и примерно 86% этой суммы удастся получить за счет налогов.

Напомним, подписи президента Зеленского до сих пор ожидает законопроект о повышении налогов. Глава профильного комитета ВРУ уверен, что документ таки подпишут и военный сбор увеличится до 5%. Без этого покрыть бюджетные нужды в 2025 году невозможно.

"Из этого 40% — это НДС, 30% — налог на доходы физических лиц, все остальное — налог на прибыль, рента и т.д. Также Украина получит денежную помощь из разных программ, ожидаем одобрения кредита за счет средств замороженных активов России. Условия еще обсуждаются, точно будет распределение на два года, потому что в 2026-м тоже нужно за что-то финансировать расходы", — уточнил Данило Гетманцы.

Не стоит забывать о деньгах по программе Ukraine Facility. Из общей суммы 50 млрд евро, распределенной на 2024-2027 годы, 39 млрд евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

Другими словами, украинцам не нужно волноваться за нехватку средств: в следующем году все финансовые обязательства перед армией и гражданами будут выполнены. Речь идет о зарплатах бюджетникам, пенсиях, денежном обеспечении бойцов Вооруженных сил и т.д.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, Даниил Гетманцев также прокомментировал ситуацию с потенциальным повышением налога на добавленную стоимость. Такой шаг действительно рассматривали, но вместо НДС решили увеличить военный сбор, поскольку он меньше влияет на инфляцию и общеэкономическую ситуацию.

Также мы писали, что к проекту государственного бюджета на 2025 год есть много вопросов. К примеру, почему не проиндексировали зарплату военным, зато перераспределили 43 млрд гривен дорожного фонда. Большую часть этой суммы направят на зарплаты учителям.