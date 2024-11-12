Держбюджет-2025 — як розподілено гроші між дорогами та ЗСУ

Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Facebook/Olha Vasylevska Smahliuk

У бюджеті України на 2025 рік не була проіндексована зарплата військовим. Проте 43 млрд гривень дорожнього фонду перерозподілили, залишивши на дороги 12 млрд гривень.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 12 листопада.

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Як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, в бюджеті України на наступний рік перерозподілили 43 млрд гривень дорожнього фонду. Так, на дороги залишили 12 млрд гривень, а решту коштів спрямували на ініціативи, зокрема, на підвищення зарплат вчителям.

"Якщо це дороги, які потрібні для обороноздатності країни, для швидкого вивезення поранених з зони бойових дій, то, я думаю, Верховна Рада це підтримає", — підкреслила Василевська-Смаглюк.

Народна обраниця також заявила, що стурбована тим, що в бюджеті-2025 не було індексовано зарплату військовим ЗСУ.

"Треба підвищувати зарплату нашим військовослужбовцям, адже вони втомлені, але продовжували свою службу", — підсумувала нардепка.

Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна звернула увагу на те, що бюджетні кошти активно використовують на дорожні програми, навіть попри те, що ці витрати можна було б оптимізувати.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проєкт держбюджету-2025 для другого читання, в якому передбачено збільшення витрат Мінсоцполітики на 1,4 млрд грн. З цієї суми 1 млрд грн планується виділити на допомогу для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).