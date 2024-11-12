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Дороги вместо денег на ВСУ — нардеп прокомментировала бюджет-2025

12 ноября 2024 12:56
Галина Шподарева - редактор
Госбюджет-2025 — как распределены деньги между дорогами и ВСУ
Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Facebook/Olha Vasylevska Smahliuk
Галина Шподарева - редактор

В бюджете Украины на 2025 год не была проиндексирована зарплата военным. Однако 43 млрд гривен дорожного фонда перераспределили, оставив на дороги 12 млрд гривен.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 ноября.

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Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, то в бюджете Украины на следующий год перераспределили 43 млрд гривен дорожного фонда. Так, на дороги оставили 12 млрд гривен, а остальные средства направили на инициативы, в частности, на повышение зарплат учителям. 

"Если это дороги, которые нужны для обороноспособности страны, для быстрого вывоза раненых из зоны боевых действий, то, я думаю, Верховная Рада это поддержит", — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Народная избранница также заявила, что обеспокоена тем, что в бюджете-2025 не была индексирована зарплата военным ВСУ. 

"Надо повышать зарплату нашим военнослужащим, ведь они уставшие, но продолжали свою службу", — подытожила нардеп.

Напомним, нардепка Нини Южанина обратила внимание на то, что бюджетные средства активно используются на дорожные программы, даже несмотря на то, что эти расходы можно было бы оптимизировать.

Ранее Новини.LIVE писали, что Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета-2025 для второго чтения, в котором предусмотрено увеличение расходов Минсоцполитики на 1,4 млрд грн. Из этой суммы 1 млрд грн планируется выделить в помощь для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

выплаты экономика госбюджет дороги бюджет ВСУ

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