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В ВР заявили, что экономическое бронирование работает уже сейчас

22 ноября 2024 02:35
Артем Кругленко - Редактор
Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с экономическим бронированием в Украине
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com
Артем Кругленко - Редактор

По состоянию на вторую половину ноября 2024 года в Украине уже применяют экономическое бронирование. Правда, пока эта программа не распространена.

Как сообщила, находясь на форуме Ukrainian Outsourcing Summit, журналистка Новости.LIVE Галина Остапец, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам представителя Верховной Рады, сейчас экономическое бронирование является предметом дискуссии. В частности, отношение военных к этой инициативе разное: одни поддерживают, другие осуждают.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законопроект, который содержит нормы об изменениях отчетности по НДФЛ и позволяет учитывать зарплаты и уплаченные налоги для бронирования работников.

Гетманцев подчеркнул, что прогнозировать, какой финансовый эффект будет иметь экономическое бронирование, сложно. На данный момент правительство работает над поиском баланса между потребностями государства, экономики и военными интересами, но механизм экономического бронирования еще не подкреплен конкретными расчетами.

Напомним, Даниил Гетманцев отметил, что в 2025 году профинансируют расходы из государственного бюджета. Для обеспечения потребностей общества необходимо около 2,3 триллиона гривен. Большая часть этой суммы поступит в бюджет за счет налогов.

Также мы сообщали, что бронирование доступно для сотрудников критически важных предприятий. Для получения такого статуса учреждение должно соответствовать определенным критериям.

Даниил Гетманцев военный призыв мобилизация бронирование экономическое бронирование

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