Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Инвестиции в недвижимость — что нужно сделать до конца 2024 года arrow

Инвестиции в недвижимость — что нужно сделать до конца 2024 года

6 декабря 2024 15:51
Елизавета Супивская - редактор
Инвестиции в недвижимость – стоит ли покупать квартиру до конца декабря
Жилищное строительство. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Рынок недвижимости в Украине столкнулся с серьезными вызовами, спровоцированными полномасштабной войной. Главными проблемами отрасли являются нехватка квалифицированных строителей, удорожание себестоимости производственных процессов и логистики. Это влияет на цены, но в обе стороны: инвесторам нужно потратить больше, но в перспективе они могут больше заработать благодаря выгодному вложению.

CEO семейного агентства Liberty и сертифицированный риелтор Ассоциации специалистов (риелторов) по недвижимости Украины Анна Савка-Волкошевец рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, нужно ли инвестировать в квартиры до конца декабря.

Читайте также:

Инвестиции в рынок недвижимости

Любые финансовые вложения преследуют цель достижения определенного результата. Если говорить об украинском рынке недвижимости, то важно понимать, что вы хотите получить. Ибо от этого зависит тип инвестиций. В целом люди покупают квартиры (не для получения жилья), чтобы:

  • не потерять деньги из-за инфляции и девальвации гривны, проиндексировав свои сбережения;
  • увеличить капитал за счет инвестиции.

"По состоянию на конец 2024 года в пригороде Киева, по статистике нашего агентства, инвесторы выбирают для сохранения средств одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках со сроком сдачи до 12 месяцев. Порог входа — от 1,4 млн гривен. А также покупают квартиры с ремонтом на вторичном рынке с целью последующей сдачи в аренду. Порог входа — от 1,9 млн гривен", — уточнила экспертка.

За три квартала 2024 года средний годовой прирост по таким инвестициям составил от 8 до 12%. Что касается приумножения капитала, то украинцы чаще всего выбирают жилье на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Порог входа начинается от 980 000 грн.

Плюс есть возможность заняться флипингом, но такой тип денежных вложений требует времени и дополнительных средств. Флиперы покупают малоликвидные объекты, например, в неудовлетворительном состоянии, с незаконченным или слишком обжитым ремонтом. Тратятся на обновление интерьера, комплектацию мебелью и техникой. А потом быстро перепродают с выгодной наценкой.

"Порог входа сейчас — от 1,4 млн гривен, а годовой процент от флипинга может достигать 35-40%! Если в целом рассматривать рынок недвижимости Украины в период полномасштабной войны, то 12-15% годовых — это очень хороший показатель. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли инвестировать в декабре, однозначный", — констатировала Анна Савка-Волкошевец.

Тем более, добавила эксперт, ближе к Рождеству и Новому году застройщики будут предлагать выгодные акции и условия выплат. В 2025 году предполагается рост спроса на покупку жилых объектов по государственным программам, которых сегодня больше 15. Плюс на 2 квартал следующего года ожидается увеличение цен на рынке в диапазоне 11-15% (в гривне).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы следят за колебаниями цен на рынке недвижимости, ожидая улучшения ситуации. А кто-то планирует наспех купить жилье до конца 2024 года, ведь убежден в дальнейшем удорожании квартир. Обозревательница рынка недвижимости рассказала, что будет со стоимостью жилья в ближайшее время.

Также мы писали, что многие объекты недвижимости продают в Буковеле. Но самый большой горнолыжный курорт Украины не может похвастаться лояльными ценами.

квартиры недвижимость инвестиции жилье цены купить квартиру

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:49 Спасибо вам, герои — Украина празднует День Вооруженных сил

16:49 Нардеп назвал сумму компенсации, которую должна РФ Украине

16:49 Зеленский поздравил с Днем св. Николая детей в Охматдете — видео

16:43 На Одессу надвигается шторм с дождем — погода на завтра

16:27 На Одесчине женщина зарубила соседа топором за обиду своего мужа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:06 В NASA рассказали, когда снова высадят астронавтов на Луну

16:03 Киевстар снова пересмотрит тарифы — чего ждать абонентам

16:01 В ВСУ объяснили, почему морозы больше не тормозят наступление РФ

16:00 В Румынии отменили первый тур выборов президента

15:51 Инвестиции в недвижимость — что нужно сделать до конца 2024 года

16:49 Спасибо вам, герои — Украина празднует День Вооруженных сил

16:49 Нардеп назвал сумму компенсации, которую должна РФ Украине

16:49 Зеленский поздравил с Днем св. Николая детей в Охматдете — видео

16:43 На Одессу надвигается шторм с дождем — погода на завтра

16:27 На Одесчине женщина зарубила соседа топором за обиду своего мужа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:06 В NASA рассказали, когда снова высадят астронавтов на Луну

16:03 Киевстар снова пересмотрит тарифы — чего ждать абонентам

16:01 В ВСУ объяснили, почему морозы больше не тормозят наступление РФ

16:00 В Румынии отменили первый тур выборов президента

15:51 Инвестиции в недвижимость — что нужно сделать до конца 2024 года

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие