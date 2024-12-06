Инвестиции в недвижимость – стоит ли покупать квартиру до конца декабря

Жилищное строительство. Фото: Pexels

Рынок недвижимости в Украине столкнулся с серьезными вызовами, спровоцированными полномасштабной войной. Главными проблемами отрасли являются нехватка квалифицированных строителей, удорожание себестоимости производственных процессов и логистики. Это влияет на цены, но в обе стороны: инвесторам нужно потратить больше, но в перспективе они могут больше заработать благодаря выгодному вложению.

CEO семейного агентства Liberty и сертифицированный риелтор Ассоциации специалистов (риелторов) по недвижимости Украины Анна Савка-Волкошевец рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, нужно ли инвестировать в квартиры до конца декабря.

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Инвестиции в рынок недвижимости

Любые финансовые вложения преследуют цель достижения определенного результата. Если говорить об украинском рынке недвижимости, то важно понимать, что вы хотите получить. Ибо от этого зависит тип инвестиций. В целом люди покупают квартиры (не для получения жилья), чтобы:

не потерять деньги из-за инфляции и девальвации гривны, проиндексировав свои сбережения;

увеличить капитал за счет инвестиции.

"По состоянию на конец 2024 года в пригороде Киева, по статистике нашего агентства, инвесторы выбирают для сохранения средств одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках со сроком сдачи до 12 месяцев. Порог входа — от 1,4 млн гривен. А также покупают квартиры с ремонтом на вторичном рынке с целью последующей сдачи в аренду. Порог входа — от 1,9 млн гривен", — уточнила экспертка.

За три квартала 2024 года средний годовой прирост по таким инвестициям составил от 8 до 12%. Что касается приумножения капитала, то украинцы чаще всего выбирают жилье на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Порог входа начинается от 980 000 грн.

Плюс есть возможность заняться флипингом, но такой тип денежных вложений требует времени и дополнительных средств. Флиперы покупают малоликвидные объекты, например, в неудовлетворительном состоянии, с незаконченным или слишком обжитым ремонтом. Тратятся на обновление интерьера, комплектацию мебелью и техникой. А потом быстро перепродают с выгодной наценкой.

"Порог входа сейчас — от 1,4 млн гривен, а годовой процент от флипинга может достигать 35-40%! Если в целом рассматривать рынок недвижимости Украины в период полномасштабной войны, то 12-15% годовых — это очень хороший показатель. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли инвестировать в декабре, однозначный", — констатировала Анна Савка-Волкошевец.

Тем более, добавила эксперт, ближе к Рождеству и Новому году застройщики будут предлагать выгодные акции и условия выплат. В 2025 году предполагается рост спроса на покупку жилых объектов по государственным программам, которых сегодня больше 15. Плюс на 2 квартал следующего года ожидается увеличение цен на рынке в диапазоне 11-15% (в гривне).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы следят за колебаниями цен на рынке недвижимости, ожидая улучшения ситуации. А кто-то планирует наспех купить жилье до конца 2024 года, ведь убежден в дальнейшем удорожании квартир. Обозревательница рынка недвижимости рассказала, что будет со стоимостью жилья в ближайшее время.

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