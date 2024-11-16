Тренди інтер'єру 2025 – який ремонт зробить квартиру дорожчою

Жінка робить ремонт у квартирі. Фото: Pexels

Ліквідність об’єктів нерухомості залежить від багатьох факторів, серед яких — стан приміщення, ступінь свіжості ремонту, інтер’єр тощо. Інвестори повинні розуміти, що не зможуть дорожче продати квартиру, не вклавши кошти у внутрішнє оздоблення. А коли заходить мова про ремонт, необхідно слідкувати за трендами, аби втримати ліквідність на високому рівні.

Який ремонт зробить житло дорожчим у 2025 році, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE адвокат та експерт з нерухомості Ірина Пужняк.

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Естетично привабливий інтер’єр, який поєднує комфорт і функціональність із сучасним стилем — це значна частка обґрунтованої вартості нерухомості. Купуючи квартиру в новобудові для подальшого перепродажу, не варто очікувати на велику націнку, якщо проігноруєте крок хорошого дизайнерського ремонту.

"У тренді завжди світлі та нейтральні кольори, вони візуально розширюють простір і надають інтер’єру чистого вигляду. Сучасний дизайн налаштований на мінімалізм і функціональність. Без зайвих елементів і надмірного шуму квартира матиме дорожчий вигляд. Не потрібно забувати про вбудовані меблі та техніку, розмежування простору на зони", — зауважила експертка.

Вона порекомендувала використовувати меблі з округлими формами, дивани та м’які крісла, бо ці елементи забезпечують житло затишком. Не завадить обставити кімнату живими масивними рослинами для свіжості. Немалу роль грає освітлення: наприклад, навісні бра чи точкові світильники зроблять інтер’єр по-сучасному декоративним.

Щоб трішки оживити внутрішнє оздоблення, можна додати певні стильні вироби:

дзеркало з підсвіткою;

картину;

декоративні подушки;

свічки та свічники.

Наповнення квартири технікою теж має значення. Тепла підлога, кондиціонер, посудомийна машина, холодильник, духова піч, рекуператор завжди додають до вартості.

"Основний тренд, який ніколи не вийде з моди і сприяє продажу квартири за високою ціною, — це якість. Слід використовувати якісні матеріали та вироби, бо це ключовий фактор, на який звертають увагу покупці. Він свідчить про надійність, довговічність і готовність житла до комфортного проживання без додаткових вкладень", — констатувала Ірина Пужняк.

Загалом дизайнерський ремонт у квартирі — це не тільки про естетику. Він допомагає створити простір, який повністю відповідає індивідуальним потребам мешканців, а також покращує функціональність і комфорт.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, щоб попит на житло не впав у довгостроковій перспективі, треба слідкувати за трендами і забезпечувати нові об’єкти поліфункціональним простором. Якщо нерухомість задовольнятиме запити споживачів, вона завжди буде ліквідною.

Також ми писали, що ринок нерухомості в Україні переживає непрості часи. Нестача робочих рук, дорожчання матеріалів і собівартості виробничих процесів призвели до збільшення цін на квартири. Не варто сподіватися на падіння середньої вартості житла найближчим часом.