Тренды интерьера 2025 – какой ремонт сделает квартиру дороже

Женщина делает ремонт в квартире. Фото: Pexels

Ликвидность объектов недвижимости зависит от многих факторов, среди которых — состояние помещения, степень свежести ремонта, интерьер и т.д. Инвесторы должны понимать, что не смогут дороже продать квартиру, не вложив деньги во внутреннюю отделку. А когда речь заходит о ремонте, необходимо следить за трендами, дабы удержать ликвидность на высоком уровне.

Какой ремонт сделает жилье более дорогим в 2025 году, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE адвокат и эксперт по недвижимости Ирина Пужняк.

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Эстетически привлекательный интерьер, сочетающий комфорт и функциональность с современным стилем — это значительная доля обоснованной стоимости недвижимости. Покупая квартиру в новостройке для последующей перепродажи, не стоит ожидать большой наценки, если проигнорируете шаг хорошего дизайнерского ремонта.

"В тренде всегда светлые и нейтральные цвета, они визуально расширяют пространство и придают интерьеру чистый вид. Современный дизайн настроен на минимализм и функциональность. Без лишних элементов и чрезмерного шума квартира будет дороже. Не нужно забывать про встроенную мебель и технику, разграничение пространства на зоны", — отметила экспертка.

Она порекомендовала использовать мебель с округлыми формами, диваны и мягкие кресла, поскольку эти элементы обеспечивают жилье уютом. Не мешает обставить комнату живыми массивными растениями для свежести. Немалую роль играет освещение: например, навесные бра или точечные светильники сделают интерьер по-современному декоративным.

Чтобы немного оживить внутреннюю отделку, можно добавить определенные стильные изделия:

зеркало с подсветкой;

картину;

декоративные подушки;

свечи и подсвечники.

Наполнение квартиры техникой тоже имеет значение. Теплый пол, кондиционер, посудомоечная машина, холодильник, духовая печь, рекуператор всегда прибавляют к стоимости.

"Основной тренд, который никогда не выйдет из моды и способствует продаже квартиры по высокой цене, — это качество. Нужно использовать качественные материалы и изделия, ведь это ключевой фактор, на который обращают внимание покупатели. Он свидетельствует о надежности, долговечности и готовности жилья к комфортному проживанию без дополнительных вложений", — констатировала Ирина Пужняк.

В целом дизайнерский ремонт в квартире — это не только об эстетике. Он помогает создать пространство, полностью отвечающее индивидуальным потребностям жильцов, а также улучшает функциональность и комфорт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы спрос на жилье не упал в долгосрочной перспективе, нужно следить за трендами и снабжать новые объекты полифункциональным пространством. Если недвижимость будет удовлетворять запросы потребителей, она всегда будет ликвидной.

Также мы писали, что рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена. Нехватка рабочих рук, удорожание материалов и себестоимости производственных процессов привели к увеличению цен на квартиры. Не стоит надеяться на снижение средней стоимости жилья в ближайшее время.