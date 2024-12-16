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Не тільки квартири — яка нерухомість приносить дохід в Україні

16 грудня 2024 17:58
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиції в нерухомість – що може принести великий дохід
Українські гривні в руках. Фото: НБУ/Flickr
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Обираючи варіанти для інвестування, українці здебільшого розглядають дорогоцінні метали, валюту, фондові біржі та ринок нерухомості. Останній шлях важкий, але перспективний, враховуючи зміни в ціновій політиці та прогнози в довгостроковій перспективі. Причому дохід можуть принести не лише житлові квартири, але й інші види приміщень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка нерухомість здатна принести дохід українцям.

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У що варто вкладати гроші

Ефективність інвестицій у нерухомість залежить від багатьох факторів, зокрема ринкових умов, запиту споживачів, трендів, стратегії вкладника, місця розташування об’єкту тощо. Важливо прорахувати всі змінні, щоб мати впевненість у достатньому фінансовому результаті.

Як зауважила CEO сімейної агенції з нерухомості Анна Савка-Волкошовець в коментарі редакції Новини.LIVE, для примноження капіталу чудово підходять інвестиції в первинний ринок на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців. Поріг входу станом на грудень 2024 року становить 980 000 грн і більше.

"Хороший варіант для інвесторів — стати фліперами. Це люди, які купують квартири в незадовільному стані (захаращені, з незакінченим або надто обжитим ремонтом). Оновлюють там ремонт, все прибирають, комплектують меблями і технікою. Роблять з нічого "цукерочку", інстаграмну квартиру, і протягом трьох місяців перепродають", — зауважила експертка.

Поріг входу починається від 1,4 млн гривень, а річний відсоток від фліпінгу може досягати 35-40%, що є чудовим результатом для українського ринку. Адже в умовах повномасштабної війни навіть 12-15% річних — дуже хороший показник.

Загалом необхідно орієнтуватися на потреби споживачів, вивчати сучасні тренди і купувати високоліквідні об’єкти, аби отримати дохід. Йдеться про:

  • невеликі, але функціональні квартири з комфортним плануванням;
  • житло в новобудовах із сучасним ремонтом і розвиненою інфраструктурою;
  • нерухомість у туристичних містах, яку можна здавати в короткострокову оренду.

Прибуток можуть принести не лише житлові приміщення. Інвестиції в комерцію також вигідні, оскільки з відновленням економіки фіксується зростання попиту на офісні приміщення. Найбільша перспектива чекає вкладників у бізнес-центрах великих міст, але варто врахувати, що поріг входу буде високим.

Так само експерти рекомендують звертати увагу на торгові приміщення і локації з хорошим людським трафіком. Цей варіант ідеально підійде для інвесторів, які хочуть співпрацювати з малим і середнім бізнесом (кав’ярнями, салонами краси, магазинами, різними сервісами тощо).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні під час повномасштабної війни виросли ціни на нерухомість. В західних регіонах і Києві квартири значно подорожчали, а у прифронтових містах спостерігається зворотна тенденція. Постає питання, скільки років українцям потрібно відкладати гроші, аби купити однокімнатне житло.

Також ми писали, що деякі квартири в Україні втратили інвестиційну привабливість. Їхня ліквідність перебуває на низькому рівні через зміну запиту споживачів та інші об’єктивні фактори. Наприклад, дуже погано продається житло з малогабаритним або великогабаритним плануванням.

квартири нерухомість інвестиції гроші доходи

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