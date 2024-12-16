Инвестиции в недвижимость – что может принести большой доход

Украинские гривны в руках. Фото: НБУ/Flickr

Выбирая варианты для инвестирования, украинцы в большинстве случаев рассматривают драгоценные металлы, валюту, фондовые биржи и рынок недвижимости. Последний путь трудный, но перспективный, учитывая изменения в ценовой политике и прогнозы в долгосрочной перспективе. Доход могут принести не только жилые квартиры, но и другие виды помещений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая недвижимость способна принести доход украинцам.

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Во что стоит вкладывать деньги

Эффективность инвестиций в недвижимость зависит от многих факторов, в частности рыночных условий, запроса потребителей, трендов, стратегии вкладчика, месторасположения объекта и т.д. Важно просчитать все переменные, дабы иметь уверенность в достаточном финансовом результате.

Как отметила CEO семейного агентства по недвижимости Анна Савка-Волкошевец в комментарии редакции Новини.LIVE, для приумножения капитала отлично подходят инвестиции в первичный рынок на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев. Порог входа по состоянию декабрь 2024 года составляет 980 000 грн и больше.

"Хороший вариант для инвесторов — стать флиперами. Это люди, которые покупают квартиры в неудовлетворительном состоянии (захламленные, с незаконченным или слишком обжитым ремонтом). Обновляют там ремонт, все убирают, комплектуют мебелью и техникой. Делают из ничего "конфетку", инстаграммную квартиру, и в течение трех месяцев перепродают", — отметила эксперт.

Порог входа начинается от 1,4 млн гривен, а годовой процент от флипинга может достигать 35-40%, что является отличным результатом для украинского рынка. Ведь в условиях полномасштабной войны даже 12-15% годовых — очень хороший показатель.

В целом необходимо ориентироваться на потребности людей, изучать современные тренды и покупать высоколиквидные объекты, дабы получить доход. Речь идет о:

небольших, но функциональных квартирах с комфортной планировкой;

жилье в новостройках с современным ремонтом и развитой инфраструктурой;

недвижимости в туристических городах, которую можно сдавать в краткосрочную аренду.

Прибыль могут принести не только жилые помещения. Инвестиции в коммерцию также выгодны, поскольку с восстановлением экономики фиксируется рост спроса на офисные помещения. Наибольшая перспектива ожидает вкладчиков в бизнес-центрах крупных городов, но стоит учесть, что порог входа будет высоким.

Также эксперты рекомендуют обращать внимание на торговые помещения и локации с хорошим людским трафиком. Этот вариант идеально подойдет для инвесторов, которые хотят сотрудничать с малым и средним бизнесом (кафе, салонами красоты, магазинами, различными сервисами и т.д.).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине во время полномасштабной войны выросли цены на недвижимость. В западных регионах и Киеве квартиры значительно подорожали, а в прифронтовых городах наблюдается обратная тенденция. Возникает вопрос, сколько лет украинцам нужно откладывать деньги, чтобы купить однокомнатное жилье.

Также мы писали, что некоторые квартиры в Украине потеряли инвестиционную привлекательность. Их ликвидность находится на низком уровне из-за изменения запроса потребителей и других объективных факторов. К примеру, очень плохо продается жилье с малогабаритной или крупногабаритной планировкой.