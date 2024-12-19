Ціни на квартири, інвестиції та дохід – що треба знати про ринок нерухомості

Житло в Києві. Фото: Pexels

Ринок нерухомості в Україні дуже мінливий, враховуючи нестабільну економічну ситуацію, дорожчання товарів і послуг, зростання курсу долара, нерівномірний попит на житло в регіонах тощо. Протягом 2024 року споживачі спостерігали, як змінюється ринок, намагаючись підлаштуватися до нових трендів без значних фінансових втрат.

Сайт Новини.LIVE дає відповіді на 5 питань щодо ринку нерухомості, які хвилюють багатьох українців.

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№1. Що сталося з цінами на квартири

Згідно з дослідженням OLX Нерухомість, за поточний рік житло найбільше подорожчало в Луцьку. Різниця між минулорічними показниками становить 29%, така ж динаміка вартості зафіксована в Івано-Франківську.

Як уточнили експерти, немає нічого дивного в зростанні цін саме на заході України. Там відносно безпечно, враховуючи віддаленість від активних бойових дій, а також велику чисельність внутрішньо переміщених осіб. В інших обласних центрах дорожчання 1-кімнатних квартир сягнуло такого рівня (в доларах):

Рівне (+19%);

Львів (+17%);

Вінниця (+16%);

Житомир (+11%).

В Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві ціни не змінилися, порівняно з 2023 роком. Протилежна динаміка — в Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%).

Як змінилися ціни на 1-кімнатні квартири в Україні. Фото: OLX

№2. Яка нерухомість приносить дохід

Українці купують об’єкти нерухомості не тільки для покращення власних житлових умов. Багато хто хоче інвестувати заощадження, аби вберегти від інфляції та потенційно збільшити прибуток. CEO сімейної агенції нерухомості Анна Савка-Волкошовець розповіла в коментарі редакції Новини.LIVE, які варіанти найчастіше обирали споживачі у 2024 році:

квартири на первинному ринку (початковий етап будівництва) з терміном здачі до 18 місяців;

квартири із сучасним ремонтом на вторинному ринку з метою подальшої здачі в оренду.

Ще один спосіб заробити — придбати об’єкт у незадовільному стані, зробити ремонт, укомплектувати новими меблями і технікою, перепродавши з великою націнкою. Річний відсоток може досягати 35-40%, що є чудовим результатом для українського ринку, констатувала експертка.

Отримати непоганий дохід також можна від нерухомості в туристичних містах, де люди часто орендують квартири на день-два. Або ж варто інвестувати в комерцію, оскільки офісні/торгові приміщення в локаціях із достатнім людським трафіком здатні швидко відбити фінансові вкладення.

№4. Які квартири відлякують покупців

Не всі об’єкти нерухомості можуть похвалитися високою ліквідністю. Деякі квартири відлякують покупців станом, виглядом, ціною та іншими факторами. За словами оглядачки ринку Вікторії Берещак, споживачі з недовірою ставляться до девелоперів, які відтягують здачу будинку в експлуатацію.

"Говорячи про новобудови, неліквідними є квартири, коефіцієнти доданої вартості яких наближені до нуля. Це продукт, який не містить жодної екосистеми для життя. Або виконаний з непродуманими планувальними рішеннями", — зауважила експертка.

На вторинному ринку відсутність попиту пов’язана з комунікаціями, станом будинку, плануванням тощо. Відлякати від угоди може несприятливий соціальний фон, рік зведення, розташування квартири на цокольному чи останньому поверсі, проблеми з документами і багато іншого.

№4. Що буде з ринком нерухомості у 2025 році

Співвласниця девелоперської компанії Well-bud Катерина Джичка розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, які виклики чекають ринок нерухомості у 2025 році. Позитивних прогнозів не менше, ніж негативних. З хорошого — експертка впевнена в стабільності інвестиційної привабливості первинного ринку. Інші прогнози включають:

житло у відносно безпечних регіонах матиме попит завдяки внутрішній міграції;

збільшиться купівельна активність військових із високими доходами;

на високому рівні залишиться інтерес іноземних компаній до викупу житлових комплексів;

з’являться клієнти відкладеного попиту;

побільшає житлового середовища з високим рівнем комфорту і безпеки.

Негативні очікування також присутні, але вони не нові. По-перше, залишиться дефіцит кадрів через виїзд за кордон і мобілізацію кваліфікованих працівників. По-друге, коливання курсу долара впливатиме на собівартість будівництва. По-третє, надалі зростатимуть ціни на будівельні матеріали та обладнання.

№5. Нові правила реєстрації

Українцям більше не потрібно звертатися до державного реєстратора чи нотаріуса, коли постане необхідність зареєструвати право власності після завершення будівництва. Цей процес зробили повністю автоматичним: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно отримуватиме дані про введення будинку в експлуатацію від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Це стосується об’єктів, щодо яких зареєстрували спеціальне майнове право на:

подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);

майбутні об’єкти нерухомості (квартири, паркомісця, інші приміщення);

неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Завдяки розширенню адміністративних послуг, що надаються в автоматичному режимі, українцям не доведеться витрачати час на зайві процеси.

Нагадаємо, не всі квартири проходять контроль якості українців. Деякі об’єкти нерухомості не відповідають сучасним потребам і вимогах споживачів, тому потерпають від наслідків низької ліквідності.

Також ми писали, що ціни на квартири можуть вирости у 2025 році. Поки не завершився грудень, варто здійснити заплановані договори купівлі-продажу, бо це дозволить зекономити кошти. З наближенням різдвяно-новорічних свят девелопери встановлять знижки та акції, що теж сприятиме вигоді.