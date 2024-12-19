Цены на квартиры, инвестиции и доход – что нужно знать о рынке недвижимости

Жилье в Киеве. Фото: Pexels

Рынок недвижимости в Украине очень изменчив, учитывая нестабильную экономическую ситуацию, удорожание товаров и услуг, рост курса доллара, неравномерный спрос на жилье в регионах и т.д. В течение 2024 года потребители наблюдали, как меняется рынок, пытаясь подстроиться к новым трендам без значительных финансовых потерь.

Сайт Новини.LIVE дает ответы на 5 вопросов о рынке недвижимости, которые волнуют многих украинцев.

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№1. Что произошло с ценами на квартиры

Согласно исследованию OLX Недвижимость, за текущий год жилье больше всего подорожало в Луцке. Разница между прошлогодними показателями составляет 29%, такая же динамика стоимости зафиксирована в Ивано-Франковске.

Как уточнили эксперты, нет ничего удивительного в росте цен именно на западе Украины. Там относительно безопасно, учитывая удаленность от активных боевых действий, а также большую численность внутренне перемещенных лиц. В других областных центрах удорожание 1-комнатных квартир достигло такого уровня (в долларах):

Ровно (+19%);

Львов (+17%);

Винница (+16%);

Житомир (+11%).

В Киеве, Одессе, Хмельницком и Николаеве цены не изменились по сравнению с 2023 годом. Противоположная динамика — в Херсоне (-21%), Запорожье (-16%), Харькове (-14%) и Днепре (-13%).

Как изменились цены на 1-комнатную квартиру в Украине. Фото: OLX

№2. Какая недвижимость приносит доход

Украинцы покупают объекты недвижимости не только для улучшения жилищных условий. Многие хотят инвестировать сбережения, чтобы уберечь от инфляции и потенциально увеличить прибыль. CEO семейного агентства недвижимости Анна Савка-Волкошевец рассказала в комментарии редакции Новини.LIVE, какие варианты чаще всего выбирали потребители в 2024 году:

квартиры на первичном рынке (начальный этап строительства) со сроком сдачи до 18 месяцев;

квартиры с современным ремонтом на вторичном рынке с целью последующей сдачи в аренду.

Еще один способ заработать — приобрести объект в неудовлетворительном состоянии, сделать ремонт, укомплектовать новой мебелью и техникой, перепродав с большой наценкой. Годовой процент может достигать 35-40%, что является отличным результатом для украинского рынка, констатировала экспертка.

Получить неплохой доход можно также от недвижимости в туристических городах, где люди часто арендуют квартиры на день-два. Или стоит инвестировать в коммерцию, поскольку офисные/торговые помещения в локациях с достаточным людским трафиком способны быстро отбить финансовые вложения.

№3. Какие квартиры отпугивают покупателей

Не все объекты недвижимости могут похвастаться высокой ликвидностью. Некоторые квартиры отпугивают покупателей состоянием, видом, ценой и другими факторам. По словам обозревательницы рынка Виктории Берещак, потребители с недоверием относятся к девелоперам, оттягивающим сдачу дома в эксплуатацию.

"Говоря о новостройках, неликвидными являются те квартиры, коэффициенты добавленной стоимости которых приближены к нулю. Это продукт, который не содержит никакой экосистемы для жизни. Или выполнен с непродуманными планировочными решениями", — отметила экспертка.

На вторичном рынке отсутствие спроса связано с коммуникациями, состоянием дома, планировкой и т.д. Отпугнуть от сделки может неблагоприятный социальный фон, год возведения, расположение квартиры на цокольном или последнем этаже, проблемы с документами и многое другое.

№4. Что будет с рынком недвижимости в 2025 году

Совладелица девелоперской компании Well-bud Екатерина Джичка рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, какие вызовы ждут рынок недвижимости в 2025 году. Положительных прогнозов не меньше отрицательных. Из хорошего — экспертка уверена в стабильности инвестиционной привлекательности первичного рынка. Другие прогнозы включают:

жилье в относительно безопасных регионах будет иметь спрос благодаря внутренней миграции;

увеличится покупательская активность военных с высокими доходами;

на высоком уровне останется интерес иностранных компаний к выкупу жилых комплексов;

появятся клиенты отложенного спроса;

станет больше жилой среды с высоким уровнем комфорта и безопасности.

Нехорошие ожидания также присутствуют, но они не новые. Во-первых, останется дефицит кадров из-за выезда за границу и мобилизации квалифицированных сотрудников. Во-вторых, колебания курса доллара будут влиять на себестоимость строительства. В третьих, вырастут цены на строительные материалы и оборудование.

№5. Новые правила регистрации

Украинцам больше не нужно обращаться к государственному регистратору или нотариусу, когда возникнет необходимость зарегистрировать право собственности после завершения строительства. Этот процесс сделали полностью автоматическим: Государственный реестр прав на недвижимое имущество будет получать данные о вводе дома в эксплуатацию от Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Это касается объектов, по которым зарегистрировали специальное имущественное право на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, паркоместа, другие помещения);

неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.п.).

Благодаря расширению административных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме, украинцам не придется тратить время на лишние процессы.

Напомним, не все квартиры проходят контроль качества украинцев. Некоторые объекты недвижимости не отвечают современным тенденциям и требованиям потребителей, поэтому страдают от последствий низкой ликвидности.

Также мы писали, что цены на квартиры могут вырасти в 2025 году. Пока не завершился декабрь, следует осуществить запланированные договоры купли-продажи, ведь это позволит сэкономить деньги. С приближением рождественско-новогодних праздников девелоперы установят скидки и акции, что будет способствовать выгоде.