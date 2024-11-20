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Ці помилки дорого обійдуться — які квартири відлякують покупців

20 листопада 2024 19:01
Єлизавета Супівська - редактор
Які квартири важко продати — що найбільше відлякує покупців
Житлові будинки. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Попит на ринку нерухомості залежить від різних факторів, і не завжди ціна квадратного метра є вирішальним мірилом ліквідності об’єкта. Деякі квартири приваблюють покупців розташуванням, дизайном інтер’єру, поліфункціональністю, плануванням тощо, незалежно від вартості. Також існують чинники, які відлякують споживачів навіть від дешевого житла.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що насторожує покупців при виборі квартири.

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Які квартири відлякують потенційних клієнтів

Для первинного і вторинного ринку причини неліквідності трохи відрізняються. Якщо говорити про новобудови, то покупці з підозрою ставляться до квартир, які довго не здаються в експлуатацію. Девелопери заробляють репутаційні втрати, затягуючи процес, а клієнти не хочуть зв’язуватися з компанією, яка не виконує обіцянки.

З цього випливає інший фактор — продаж за договором переуступки. Це коли початковий інвестор втомлюється чекати на здачу будинку в експлуатацію і намагається передати права власності. Як розповіла оглядачка ринку нерухомості в коментарі редакції Новини.LIVE Вікторія Берещак, переуступка добре продається лише в комплексних проєктах з хорошою будівельною динамікою та поліфункціональною інфраструктурою.

"Говорячи про новобудови, неліквідними є квартири, коефіцієнти доданої вартості яких наближені до нуля. Це продукт, який не містить жодної екосистеми для життя. Або виконаний з непродуманими планувальними рішеннями",констатувала експертка.

Що стосується вторинного ринку, то перелік  ширший. Відлякати потенційного покупця можуть:

  • квартири в дуже старих будинках, особливо панельного типу;
  • об’єкти з малогабаритними чи великогабаритними плануваннями, які важко підлаштувати під буденні потреби (вузькі довгі коридори, маленькі ванні/кухні, нераціональні кімнати на кілька квадратів);
  • житло площею понад 90 квадратних метрів у старих забудовах (житлові комплекси, зведені на початку нульових);
  • квартири в поганому стані, зі старими комунікаціями, несприятливим соціальним фоном;
  • нерухомість на цокольному, першому чи останньому поверсі (дах може протікати, велика ймовірність утворення плісняви, появи гризунів, проблеми із каналізацією та підвищеною вогкістю).

Звісно, не можна не згадати про документацію. Якщо покупець стикнеться із сумнівними питаннями щодо документів на квартиру, то може відмовитися від оформлення угоди. Наприклад, якщо в житлі прописані неповнолітні особи або договір укладають за дорученням, бо власник за кордоном. Борги за комунальні послуги теж не додають об’єкту привабливості.

Тож власники і девелопери повинні привести квартиру як мінімум до задовільного стану, розібратися з документами, погасити всі борги, щоб потенційні покупці звернули увагу на об’єкт і погодилися його придбати за встановлену вартість.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, сучасні українці почали вимагати від нового житла поліфункціональності, безпеки та зручного планування. Ціна перестала бути основним фактором вибору, тому забудовникам потрібно зважати на запити клієнтів, аби втримувати ліквідність на високому рівні.

Також ми писали, що деякі незначні нюанси додають квартирі цінності, тобто роблять її дорожчою. Попит на нерухомість може збільшитися завдяки дизайнерським меблям, трендовому інтер’єру, свіжому ремонту тощо.

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