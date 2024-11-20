Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей arrow

Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

20 ноября 2024 19:01
Елизавета Супивская - редактор
Какие квартиры трудно продать — что больше всего отпугивает покупателей
Жилые дома. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Спрос на рынке недвижимости зависит от разных факторов, и не всегда цена квадратного метра является решающим мерилом ликвидности объекта. Некоторые квартиры привлекают покупателей расположением, дизайном интерьера, полифункциональностью, планировкой и др., независимо от стоимости. Также существуют факторы, отпугивающие потребителей даже от дешевого жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что настораживает покупателей при выборе квартиры.

Читайте также:

Какие квартиры отпугивают потенциальных клиентов

Для первичного и вторичного рынка причины неликвидности немного отличаются. Если говорить о новостройках, то покупатели с подозрением относятся к квартирам, которые долго не сдают в эксплуатацию. Девелоперы зарабатывают репутационные потери, затягивая процесс, а клиенты не желают связываться с компанией, не выполняющей обещания.

Из этого следует другой фактор — продажа по договору переуступки. Это когда начальный инвестор устает ждать сдачи дома в эксплуатацию и пытается передать права собственности. Как рассказала обозревательница рынка недвижимости в комментарии редакции Новини.LIVE Виктория Берещак, переуступка хорошо продается только в комплексных проектах с хорошей строительной динамикой и полифункциональной инфраструктурой.

"Говоря о новостройках, неликвидны те квартиры, коэффициенты добавленной стоимости которых приближены к нулю. Это продукт, который не содержит никакой экосистемы для жизни. Или выполнен с непродуманными планировочными решениями", констатировала экспертка.

Что касается вторичного рынка, то список более широкий. Отпугнуть потенциального покупателя могут:

  • квартиры в очень старых домах, особенно панельного типа;
  • объекты с малогабаритными или крупногабаритными планировками, которые трудно подстроить под обычные нужды (узкие длинные коридоры, маленькие ванные/кухни, нерациональные комнаты на несколько квадратов);
  • жилье площадью более 90 квадратных метров в старых застройках (комплексы, построенные в начале нулевых);
  • квартиры в плохом состоянии, со старыми коммуникациями, неблагоприятным социальным фоном;
  • недвижимость на цокольном, первом или последнем этаже (крыша может протекать, велика вероятность образования плесени, появления грызунов, проблем с канализацией и повышенной влажностью).

Конечно, нельзя не упомянуть документацию. Если покупатель столкнется с сомнительными вопросами касательно документов на квартиру, то может отказаться от оформления сделки. Например, если в жилье прописаны несовершеннолетние или договор заключают по доверенности, потому что владелец за границей. Долги за коммунальные услуги тоже не придают объекту привлекательности.

Так что владельцы и девелоперы должны привести квартиру как минимум в удовлетворительное состояние, разобраться с документами, погасить все долги, дабы потенциальные покупатели обратили внимание на объект и согласились его приобрести за установленную цену.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, современные украинцы требуют от нового жилья полифункциональности, безопасности и удобной планировки. Цена перестала быть основным фактором выбора, поэтому застройщикам нужно учитывать запросы клиентов, чтобы удерживать ликвидность на высоком уровне.

Также мы писали, что некоторые незначительные нюансы придают квартире ценности, то есть делают ее более дорогой. Спрос на недвижимость может увеличиться благодаря дизайнерской мебели, трендовому интерьеру, свежему ремонту и т.д.

квартиры недвижимость жилье дом купить квартиру

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо