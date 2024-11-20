Какие квартиры трудно продать — что больше всего отпугивает покупателей

Жилые дома. Фото: Pexels

Спрос на рынке недвижимости зависит от разных факторов, и не всегда цена квадратного метра является решающим мерилом ликвидности объекта. Некоторые квартиры привлекают покупателей расположением, дизайном интерьера, полифункциональностью, планировкой и др., независимо от стоимости. Также существуют факторы, отпугивающие потребителей даже от дешевого жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что настораживает покупателей при выборе квартиры.

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Какие квартиры отпугивают потенциальных клиентов

Для первичного и вторичного рынка причины неликвидности немного отличаются. Если говорить о новостройках, то покупатели с подозрением относятся к квартирам, которые долго не сдают в эксплуатацию. Девелоперы зарабатывают репутационные потери, затягивая процесс, а клиенты не желают связываться с компанией, не выполняющей обещания.

Из этого следует другой фактор — продажа по договору переуступки. Это когда начальный инвестор устает ждать сдачи дома в эксплуатацию и пытается передать права собственности. Как рассказала обозревательница рынка недвижимости в комментарии редакции Новини.LIVE Виктория Берещак, переуступка хорошо продается только в комплексных проектах с хорошей строительной динамикой и полифункциональной инфраструктурой.

"Говоря о новостройках, неликвидны те квартиры, коэффициенты добавленной стоимости которых приближены к нулю. Это продукт, который не содержит никакой экосистемы для жизни. Или выполнен с непродуманными планировочными решениями", — констатировала экспертка.

Что касается вторичного рынка, то список более широкий. Отпугнуть потенциального покупателя могут:

квартиры в очень старых домах, особенно панельного типа;

объекты с малогабаритными или крупногабаритными планировками, которые трудно подстроить под обычные нужды (узкие длинные коридоры, маленькие ванные/кухни, нерациональные комнаты на несколько квадратов);

жилье площадью более 90 квадратных метров в старых застройках (комплексы, построенные в начале нулевых);

квартиры в плохом состоянии, со старыми коммуникациями, неблагоприятным социальным фоном;

недвижимость на цокольном, первом или последнем этаже (крыша может протекать, велика вероятность образования плесени, появления грызунов, проблем с канализацией и повышенной влажностью).

Конечно, нельзя не упомянуть документацию. Если покупатель столкнется с сомнительными вопросами касательно документов на квартиру, то может отказаться от оформления сделки. Например, если в жилье прописаны несовершеннолетние или договор заключают по доверенности, потому что владелец за границей. Долги за коммунальные услуги тоже не придают объекту привлекательности.

Так что владельцы и девелоперы должны привести квартиру как минимум в удовлетворительное состояние, разобраться с документами, погасить все долги, дабы потенциальные покупатели обратили внимание на объект и согласились его приобрести за установленную цену.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, современные украинцы требуют от нового жилья полифункциональности, безопасности и удобной планировки. Цена перестала быть основным фактором выбора, поэтому застройщикам нужно учитывать запросы клиентов, чтобы удерживать ликвидность на высоком уровне.

Также мы писали, что некоторые незначительные нюансы придают квартире ценности, то есть делают ее более дорогой. Спрос на недвижимость может увеличиться благодаря дизайнерской мебели, трендовому интерьеру, свежему ремонту и т.д.