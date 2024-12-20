Налог на продажу квартиры 2025 – почему будут платить покупатели, а не владельцы

Гривны разных номиналов. Фото: Unsplash

С 1 декабря 2024 года военный сбор вырос до 5% вместо 1,5%. Он распространяется почти на все сделки с недвижимостью, в частности на продажу объектов, где право собственности меньше трех лет. Общая налоговая нагрузка теперь составляет 12% (было 8,5%). Продавцы будут закладывать увеличенный военный сбор в стоимость квартир.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как новые налоги повлияют на рынок недвижимости.

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Налоги на недвижимость с 1 декабря

Как отметил юрист Хмельницкой ОО "Подольская правовая лига" Руслан Малый, порядок налогообложения сделок по продаже объектов недвижимого имущества очерчен в статье 172 Налогового кодекса Украины. Согласно закону, на продавца (иногда на покупателя) возлагают такие финансовые обязательства:

1% стоимости — взнос в Пенсионный фонд;

1% стоимости — государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора;

5% стоимости — военный сбор;

5% стоимости — налог на доходы физических лиц (если квартира находилась в собственности менее трех лет).

Выходит, общие затраты составляют 12%. Если речь идет о третьем соглашении в течение года, то ставка НДФЛ увеличивается до 18%.

Какие последствия для украинцев

С одной стороны, продавцам придется больше отдавать государству. Но на практике все наоборот. Владельцы жилья закладывают увеличенный военный сбор в стоимость недвижимости, чтобы компенсировать будущие расходы. Фактически налог платит покупатель, соглашаясь приобрести объект дороже.

"С 1 декабря выросли налоги на продажу квартиры, если она была в собственности менее 3 лет. Теперь это 12% от стоимости. Но продавцы эти расходы переводят на покупателя. Также почти все квартиры продаются через риэлторов. Получается, что покупатель еще должен заплатить 3-5% риэлтору", — констатировала пользовательница социальной сети Threads.

Что думают украинцы о налогах на недвижимость. Фото: скриншот

Что думают украинцы о налогах на недвижимость. Фото: скриншот

Что думают украинцы о налогах на недвижимость. Фото: скриншот

Что думают украинцы о налогах на недвижимость. Фото: скриншот

Что думают украинцы о налогах на недвижимость. Фото: скриншот 1/5 ​ 5

Последствие для конечных потребителей очевидное: цены на жилье вырастут в пределах новой налоговой нагрузки. Но тогда существует риск потерять часть клиентов, которые будут искать более выгодные варианты, и снизить ликвидность объекта.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, "продавец всегда должен понимать, что когда он выставляет квартиру на продажу, очень важно установить правильную рыночную стоимость этого лота и не завышать ее заоблачно".

Максимальная наценка — 25%, и это включая состояние ремонта, наполнение техникой/мебелью, качество материалов и т.д. Необоснованно поднимая стоимость, нужно быть готовым к увеличению периода пребывания жилья в продаже. Дабы избежать застоя, продавцам следует идти на финансовые уступки, в частности предлагая поделить дополнительные платежи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев волнуют вопросы спроса на квартиры, современных трендов на рынке недвижимости, стоимости жилья, доходности инвестиций и тому подобное. Чтобы финансово не "прогореть", желательно разбираться в основных аспектах и узнать актуальную ситуацию на украинском рынке.

Также мы писали, что цены на жилье значительно выросли за 2024 год. Наибольший процент удорожания зафиксировали на западе Украины. В Луцке стоимость поднялась почти на 30%, а в Киеве показатели остались на прошлогоднем уровне.