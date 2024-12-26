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Налоговые нововведения 2025 года — к чему готовиться украинцам

26 декабря 2024 19:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Налоговые изменения в Украине — сколько придется платить в 2025 году
Человек держит деньги в руке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 1 января 2025 года вступит в силу закон о повышении налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе вырастет ставка военного сбора. Однако за декабрь по повышенным ставкам будет облагаться налогом только часть дохода.

О том, что будет с налогами в Украине в 2025 году, пояснили в Министерстве финансов Украины.

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Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора составит 10% от минимальной заработной платы, которая будет установлена на начало 2025 года (8 000 гривен). Также плательщики единого налога третьей группы (как юридические лица, так и ФЛП) начнут платить военный сбор в размере 1% своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Задекларированный за 2024 год общий годовой доход будет облагаться военным сбором по ставке 1,5%, за исключением доходов от операций с имуществом, а также доходов в виде стоимости наследуемого или полученного в дар имущества, которые облагаются налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года.

К тому же другие доходы физических лиц, такие как заработная плата, аренда, выигрыши, депозиты и другие, также облагаются налогом военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года. Ставка военного сбора для доходов, указанных в годовой декларации, с 1 января 2025 повысится до 5%.

Военные облигации (ОВГЗ), в частности военные облигации для физических лиц, будут оставаться необлагаемыми налогами ни НДФЛ, ни военным сбором. Также не будут облагаться налогом социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы.

Еще следует отметить, что для военнослужащих и работников силовых структур ставка военного сбора будет оставаться на уровне 1,5%.

Что еще полезно знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2024 года военный сбор повышен до 5% (было 1,5%), и он охватывает большинство сделок с недвижимостью, в том числе продажу имущества, которое находится в собственности менее трех лет. Теперь общая налоговая ставка составляет 12% (было 8,5%).

Также мы рассказывали, что физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны своевременно уплачивать единый налог. В случае пропуска срока уплаты налоговые органы налагают штрафы.

ФЛП работа налоги деньги военный сбор

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