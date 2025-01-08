Льготы по военному сбору – кто может не платить налог в 2025 году

Украинская банкнота в руке. Фото: УНИАН

В некоторых случаях физические лица-предприниматели имеют право не уплачивать военный сбор. Правда, льготы не распространяются на ФЛП, осуществляющих деятельность без наемных работников. Именно такую информацию распространили средства массовой информации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда представителям бизнеса дается право не платить военный сбор.

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Фейки о военном сборе

В сети распространили информацию, что предприниматели 1 и 2 группы освобождаются от уплаты военного сбора на время отпуска и болезни (при наличии больничного продолжительностью 30 дней и более). Плюс льготу имеют ФЛП-единщики, которые не используют труд наёмных сотрудников. Это якобы прописано в Переходных положениях Налогового кодекса Украины.

Но информация не соответствует действительности, по крайней мере — не полностью. На неточность обратил внимание налоговый консультант Михаил Смокович, который в собственном Telegram-канале написал:

"В течение 1 месяца в год ФЛП действительно может воспользоваться правом на налоговые каникулы и на 1 и 2 группе не платить ни военный сбор, ни единый налог. Это при условии, что ФЛП не имеет наемных работников и в этот месяц не получал дохода. А вот второй пункт — это фейк. Не существует льготы по военному сбору по факту отсутствия наемных работников", — констатировал эксперт.

Пост Михаила Смоковича в Telegram. Фото: скриншот

Если почитать пункт 1.13 Переходных положений НКУ, то имеем такую информацию: ФЛП на едином налоге 1 и 2 группы без наемных работников освобождаются от военного сбора на одномесячный срок в течение года, если оформили налоговый отпуск или могут подтвердить болезнь выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Иными словами, ВС придется уплачивать в установленном порядке всем физическим лицам-предпринимателям 1 и 2 группы, которые не используют наемный труд. Отсутствие сотрудников никоим образом не влияет на эту налоговую обязанность.

Кто действительно имеет льготы по военному сбору

В новом законе №4113 также предусмотрели льготы для единщиков 1 и 2 группы, налоговый адрес которых находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Такие ФЛП имеют право не платить военный сбор за период от начала до завершения оккупации/боев. Государственная налоговая служба не будет начислять авансовые взносы для предпринимателей.

Другие случаи освобождения от ВС включают:

если доходы не подпадают под обложение НДФЛ или облагаются по нулевой ставке;

если ФЛП мобилизовали в ряды ВСУ.

Что касается денежного обеспечения военнослужащих, то их финансовое вознаграждение и все выплаты подлежат налогообложению ставкой военного сбора 1,5%.

Напомним, военный сбор повысили с 1 декабря 2024 года. Для ФЛП установили отдельные ставки, но они вступили в силу с 1 января 2025 года. В то же время, некоторый доход за декабрь придется обложить налогом по новой ставке.

Также мы писали, что будет с налогами в 2025 году. В частности предприниматели будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (1 и 2 группа) или 1% от дохода (3 группа).