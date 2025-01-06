Військовий збір у 2025 році — що мають знати ФОПи

Гроші в руці. Фото:Unsplash

Фізичні особи-підприємці 1 та 2 групи на єдиному податку у 2025 році сплачуватимуть військовий збір у розмірі 800 грн. Однак існують випадки, коли для бізнесу цей податок є необов'язковим.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, коли підприємці можуть не платити військовий збір.

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За інформацією Державної податкової служби, деякі ФОПи можуть не сплачувати військовий збір впродовж одного календарного місяця на рік:

на час відпустки,

під час хвороби, якщо у підприємця є затверджений витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, (лікарняний від 30 днів і більше).

Податківці зауважують, що інформацію про терміни щорічної відпустки та про тимчасову непрацездатність треба подавати разом із заявою у довільній формі.

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Такий привілей надають підприємцям 1 та 2 групи, які сплачують єдиний податок, але не користуються послугами найманих працівників.

Відповідне право закріплене за ними у "Перехідних положеннях" Податкового кодексу України.

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Для цього податківцям видадуть боді-камери, які фільмуватимуиь усю роботу перевіряючих. Також у працівників податкової поменшає паперової роботи, адже вони користуватимуться планшетами та переносними принтерами.

Тим часом очікується, що український парламент на своєму першому післявоєнному засіданні проголосує за впровадження нових податків. Планується, що після війни в Україні запрацює прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб.

Також ми розповідали, що з 2025 року в Україні оновилися деякі фінансові показники. Наприклад, бізнес сплачуватиме нові податки.