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Есть два условия — когда ФЛП могут не платить военный сбор

6 января 2025 07:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Военный сбор в 2025 году — что должны знать ФЛП
Деньги в руке. Фото:Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Физические лица-предприниматели 1 и 2 группы на едином налоге в 2025 году будут платить военный сбор в размере 800 грн. Однако существуют случаи, когда для бизнеса этот налог является необязательным.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, когда предприниматели могут не платить военный сбор.

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По информации Государственной налоговой службы, некоторые ФЛП могут не платить военный сбор в течение одного календарного месяца в год:

  • во время отпуска,
  • во время болезни, если у предпринимателя есть утвержденная выписка из Электронного реестра листков нетрудоспособности, (больничный от 30 дней и более).

Налоговики отмечают, что информацию о сроках ежегодного отпуска и о временной нетрудоспособности надо подавать вместе с заявлением в произвольной форме.

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Такую привилегию предоставляют предпринимателям 1 и 2 группы, которые уплачивают единый налог, но не пользуются услугами наемных работников.

Соответствующее право закреплено за ними в "Переходных положениях" Налогового кодекса Украины.

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Для этого налоговикам выдадут боди-камеры, которые будут снимать всю работу проверяющих. Также у работников налоговой станет меньше бумажной работы, ведь они будут пользоваться планшетами и переносными принтерами.

Тем временем ожидается, что украинский парламент на своем первом послевоенном заседании проголосует за внедрение новых налогов. Планируется, что после войны в Украине заработает прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц.

Также мы рассказывали, что с 2025 года в Украине обновились некоторые финансовые показатели. Например, бизнес будет платить новые налоги.

ФЛП налоги Налоговая служба доходы военный сбор

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