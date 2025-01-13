Подати ліквідаційний звіт – коли ФОПу треба заповнити декларацію

Як ФОПу подати ліквідаційний звіт — граничні терміни і способи
По завершенню підприємницької діяльності ФОПи повинні відзвітувати податковій, подавши ліквідаційний звіт. Це обов’язковий крок, без якого контролюючий орган не проведе остаточні розрахунки з податків від провадження бізнесу. Подавши заяву про зняття з обліку, ФОПи мають своєчасно заповнити і відправити звітний документ.
Як це зробити, розповів юрист компанії Lawflagman Олександр Лабунець.
Коли треба подати ліквідаційний звіт
Терміни залежать від системи оподаткування та групи єдиного податку. Перебуваючи на спрощеній системі, ФОП має подати ліквідаційну декларацію протягом:
- 40 днів після завершення звітного періоду — 1 та 2 групи (кінцевий строк — 9 лютого 2025 року);
- 40 днів з кінця місяця, в якому відбулося припинення господарської діяльності.
Представники загальної системи оподаткування повинні звітувати протягом 20 календарних днів після кінця місяця, в якому відбулася державна реєстрація припинення ФОП.
Варіантів подання декларації кілька, найзручніший — онлайн через Електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби. Також українці можуть заповнити паперовий бланк та особисто віднести до податкової інспекції за місцем реєстрації. Третій спосіб — надіслати документ цінним відправленням з описом вкладення через Укрпошту.
Як заповнити ліквідаційний звіт онлайн
Заповнення декларації майже нічим не відрізняється від звичайного звітування. Наприклад, ФОПам 3 групи єдиного податку треба в Електронному кабінеті обрати форму F0103308 та обов’язково поставити відмітку про Додаток 1 (відомості про нарахування і сплату єдиного соціального внеску). Це можуть не робити підприємці, які користувалися пільгами (пенсіонери, особи з інвалідністю, наймані працівники).
Далі варто здійснити такий алгоритм дій:
- заповнити поля з персональною інформацією, якщо вона не підтягнулася автоматично;
- поставити галочку в пункті 8.1, що є вказівкою про подання останньої ліквідаційної звітності;
- зазначити кількість найманих працівників і види економічної діяльності (КВЕДи);
- заповнити обсяги доходу за звітний період;
- перевірити правильність даних, підписати електронним підписом і відправити документ.
Важливо не забути окремо заповнити Додаток 1. Навіть якщо ФОП протягом звітного періоду користувався так званою воєнною пільгою і не сплачував єдиний соціальний внесок за власним бажанням, краще подати декларацію і проставити у відповідних полях нулі. Це свідчитиме про відсутність платежів у Пенсійний фонд і позбавить контролюючий орган плутанини.
Зауважимо, несвоєчасне подання ліквідаційного звіту загрожує підприємцеві фінансовими санкціями. Податкова може виставити штраф у розмірі 340 грн, а за умови повторного порушення — 1 020 грн.
Нагадаємо, з січня 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Але деяких категорій українців звільнили від фінансового зобов’язання. Пільги мають підприємці з державною реєстрацією бізнесу на території активних бойових дій чи тимчасової окупації.
Також ми писали, що у 2025 році почала діяти оновлена форма декларації з податку на нерухомість. В документі внесли зміни з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
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