Подати ліквідаційний звіт – коли ФОПу треба заповнити декларацію

Заповнення податкової декларації. Фото: Pexels

По завершенню підприємницької діяльності ФОПи повинні відзвітувати податковій, подавши ліквідаційний звіт. Це обов’язковий крок, без якого контролюючий орган не проведе остаточні розрахунки з податків від провадження бізнесу. Подавши заяву про зняття з обліку, ФОПи мають своєчасно заповнити і відправити звітний документ.

Як це зробити, розповів юрист компанії Lawflagman Олександр Лабунець.

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Коли треба подати ліквідаційний звіт

Терміни залежать від системи оподаткування та групи єдиного податку. Перебуваючи на спрощеній системі, ФОП має подати ліквідаційну декларацію протягом:

40 днів після завершення звітного періоду — 1 та 2 групи (кінцевий строк — 9 лютого 2025 року);

40 днів з кінця місяця, в якому відбулося припинення господарської діяльності.

Представники загальної системи оподаткування повинні звітувати протягом 20 календарних днів після кінця місяця, в якому відбулася державна реєстрація припинення ФОП.

Варіантів подання декларації кілька, найзручніший — онлайн через Електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби. Також українці можуть заповнити паперовий бланк та особисто віднести до податкової інспекції за місцем реєстрації. Третій спосіб — надіслати документ цінним відправленням з описом вкладення через Укрпошту.

Як заповнити ліквідаційний звіт онлайн

Заповнення декларації майже нічим не відрізняється від звичайного звітування. Наприклад, ФОПам 3 групи єдиного податку треба в Електронному кабінеті обрати форму F0103308 та обов’язково поставити відмітку про Додаток 1 (відомості про нарахування і сплату єдиного соціального внеску). Це можуть не робити підприємці, які користувалися пільгами (пенсіонери, особи з інвалідністю, наймані працівники).

Далі варто здійснити такий алгоритм дій:

заповнити поля з персональною інформацією, якщо вона не підтягнулася автоматично;

поставити галочку в пункті 8.1, що є вказівкою про подання останньої ліквідаційної звітності;

зазначити кількість найманих працівників і види економічної діяльності (КВЕДи);

заповнити обсяги доходу за звітний період;

перевірити правильність даних, підписати електронним підписом і відправити документ.

Важливо не забути окремо заповнити Додаток 1. Навіть якщо ФОП протягом звітного періоду користувався так званою воєнною пільгою і не сплачував єдиний соціальний внесок за власним бажанням, краще подати декларацію і проставити у відповідних полях нулі. Це свідчитиме про відсутність платежів у Пенсійний фонд і позбавить контролюючий орган плутанини.

Зауважимо, несвоєчасне подання ліквідаційного звіту загрожує підприємцеві фінансовими санкціями. Податкова може виставити штраф у розмірі 340 грн, а за умови повторного порушення — 1 020 грн.

Нагадаємо, з січня 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Але деяких категорій українців звільнили від фінансового зобов’язання. Пільги мають підприємці з державною реєстрацією бізнесу на території активних бойових дій чи тимчасової окупації.

Також ми писали, що у 2025 році почала діяти оновлена форма декларації з податку на нерухомість. В документі внесли зміни з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.