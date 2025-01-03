Нова декларація з податку на нерухомість — які зміни діють з початку 2025 року

Декларація з податку на нерухомість — що змінилося з 1 січня
З 1 січня 2025 року почала діяти оновлена декларація з податку на нерухомість. Вона вносить зміни у додатки з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
Які зміни передбачає документ
Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, юридичні особи, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинні:
- самостійно розрахувати суму податку станом на 1 січня звітного року;
- подати декларацію до органу контролю за місцеперебуванням об'єкта/об'єктів оподаткування;
- зробити це не пізніше 20 лютого звітного року;
- надати розбивку річної суми податку рівними частками поквартально.
Для новостворених чи нововведених об'єктів житлової або нежитлової нерухомості юридичні особи зобов'язані:
- подати декларацію протягом 30 календарних днів із моменту набуття права власності;
- сплатити податок, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на об'єкт.
До 1 січня 2025 року для розрахунку податкових зобов'язань юридичні особи використовували форму декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року №408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року №371 із внесеними змінами).
З 2025 року починає діяти нова форма декларації, внесена наказом Міністерства фінансів України від 9 вересня 2024 року №431 "Про внесення змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки".
На сайті Державної податкової служби України можна детальніше ознайомитися зі змінами, внесеними наказом №431.
Нагадаємо, з продажем чи купівлею нерухомості в житті людини починається новий етап. Однак законодавство передбачає, що у таких випадках необхідно сплачувати податки.
Також ми писали, що потрібно уважно поставитися до деталей та послідовності у діях перед будівництвом власного дому. Спочатку необхідно подбати про наявність земельної ділянки.
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