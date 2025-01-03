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Декларация по налогу на недвижимость — что изменилось с 1 января

3 января 2025 10:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новая декларация по налогу на недвижимость — какие изменения действуют с начала 2025 года
Игрушечная модель дома и ключи на документах. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 января 2025 года начала действовать обновленная декларация по налогу на недвижимость. Она вносит изменения в приложения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

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Согласно подпункту 266.7.5 пункта 266.7 статьи 266 Налогового кодекса Украины, юридические лица, являющиеся плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, должны:

  • самостоятельно рассчитать сумму налога на 1 января отчетного года;
  • подать декларацию в орган контроля за местонахождением объекта/объектов налогообложения;
  • сделать это не позже 20 февраля отчетного года;
  • предоставить разбивку годовой суммы налога равными долями поквартально.

Для вновь созданных или нововведенных объектов жилой или нежилой недвижимости юридические лица обязаны:

  • подать декларацию в течение 30 календарных дней с момента обретения права собственности;
  • уплатить налог, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на объект.

До 1 января 2025 года для расчета налоговых обязательств юридические лица использовали форму декларации, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 10 апреля 2015 г. №408 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 10 ноября 2022 г. №371 с внесенными изменениями).

С 2025 года начинает действовать новая форма декларации, внесенная приказом Министерства финансов Украины от 9 сентября 2024 №431 "О внесении изменений в приложения в форму Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка".

На сайте Государственной налоговой службы Украины можно подробнее ознакомиться з изменениями, внесенными приказом №431.

Напомним, с продажей или покупкой недвижимости в жизни человека начинается новый этап. Однако законодательство предусматривает, что в таких случаях необходимо уплачивать налоги.

Также мы писали, что нужно внимательно отнестись к деталям и последовательности действий перед строительством собственного дома. Сначала необходимо позаботиться о наличии земельного участка.

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