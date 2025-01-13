Подать ликвидационный отчет – когда ФЛП надо заполнить декларацию

Заполнение налоговой декларации. Фото: Pexels

По завершению предпринимательской деятельности ФЛП должны отчитаться налоговой, подав ликвидационный отчет. Это обязательный шаг, без которого контролирующий орган не проведет окончательные расчеты по налогам от ведения бизнеса. Подав заявление о снятии с учета, ФЛП должны своевременно заполнить и отправить отчетный документ.

Как это сделать, рассказал юрист компании Lawflagman Александр Лабунец.

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Когда надо подать ликвидационный отчет

Сроки зависят от системы налогообложения и группы единого налога. Находясь на упрощенной системе, ФЛП должен подать ликвидационную декларацию в течение:

40 дней после завершения отчетного периода — 1 и 2 группы (конечный срок — 9 февраля 2025 года);

40 дней с конца месяца, в котором произошло прекращение хозяйственной деятельности.

Представители общей системы налогообложения должны отчитываться в течение 20 календарных дней после конца месяца, в котором произошла государственная регистрация прекращения ФЛП.

Вариантов подачи декларации несколько, самый удобный — онлайн через Электронный кабинет плательщика на сайте Государственной налоговой службы. Также украинцы могут заполнить бумажный бланк и лично отнести в налоговую инспекцию по месту регистрации. Третий способ — отправить документ ценным отправлением с описью вложения через Укрпошту.

Как заполнить ликвидационный отчет онлайн

Заполнение декларации почти ничем не отличается от обычной отчетности. Например, ФЛП 3 группы единого налога надо в Электронном кабинете выбрать форму F0103308 и обязательно поставить отметку о Приложении 1 (сведения о начислении и уплате единого социального взноса). Это могут не делать предприниматели, которые пользовались льготами (пенсионеры, лица с инвалидностью, наемные работники).

Далее стоит осуществить такой алгоритм действий:

заполнить поля с персональной информацией, если она не подтянулась автоматически;

поставить галочку в пункте 8.1, что является указанием о подаче последней ликвидационной отчетности;

указать количество наемных сотрудников и виды экономической деятельности (КВЕД);

заполнить объемы дохода за отчетный период;

проверить правильность данных, подписать электронной подписью и отправить документ.

Важно не забыть отдельно заполнить Приложение 1. Даже если ФЛП в течение отчетного периода пользовался так называемой военной льготой и не уплачивал единый социальный взнос по собственному желанию, лучше подать декларацию и проставить в соответствующих полях нули. Это будет свидетельствовать об отсутствии платежей в Пенсионный фонд и избавит контролирующий орган от путаницы.

Отметим, несвоевременная подача ликвидационного отчета грозит предпринимателю финансовыми санкциями. Налоговая может выставить штраф в размере 340 грн, а при условии повторного нарушения — 1 020 грн.

Напомним, с января 2025 года ФЛП должны уплачивать военный сбор. Но некоторых категорий украинцев освободили от финансового обязательства. Льготы имеют предприниматели с государственной регистрацией бизнеса на территории активных боевых действий или временной оккупации.

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