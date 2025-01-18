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Військовий збір, ЄСВ тощо — яка вийде сума податку за 2025 рік

18 січня 2025 12:25
Єлизавета Супівська - редактор
Військовий збір, єдиний податок і ЄСВ – скільки заплатять ФОПи за 2025 рік
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Для фізичних осіб-підприємців запровадили військовий збір з 1 січня 2025 року плюс повернули обов’язок сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Нові умови оподаткування призведуть до значних фінансових витрат, особливо якщо підрахувати загальну річну суму, яку ФОПам доведеться віддати в державний бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки витратять ФОПи різних груп єдиного податку за весь 2025 рік.

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Розміри ставок і суми до сплати

Ставки військового збору відрізняються для різних груп ФОПів на спрощеній системі, отже кінцеві суми також не зійдуться. Представники 1 групи повинні сплачувати щомісяця 10% від мінімальної зарплати, що у 2025 році становить 800 грн. Тож за 12 місяців нарахування досягнуть 9 600 грн.

Плюс вони мають ставку єдиного податку 10% від прожиткового мінімуму — 3 633,6 грн/міс. Річна сума дорівнює 3 633,60 грн. Нарешті, єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати (1 760 грн), тож сума за 12 місяців становитиме 21 120 грн.

Як результат, податкове навантаження для ФОПів 1 групи за весь 2025 рік дорівнює 34 353,60 грн.

Фізичні особи-підприємці 2 групи спрощеної системи мають схожі фінансові зобов’язання, окрім ставки єдиного податку. Вона становить 20% від мінімальної зарплати станом на 1 січня календарного року (1 600 грн у 2025-му).

За 12 місяців контролюючий орган нарахує 19 200 грн. Річні витрати (ЄП, військовий збір та ЄСВ) досягнуть рівня 49 920 грн.

Представники 3 групи не мають фіксованої ставки, вони сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу та 1% військового збору. Тож витрати за рік залежать від активності підприємницької діяльності. Але можна з’ясувати максимально можливу суму, бо річний ліміт доходу на 3 групі становить 9 336 000 грн (перевищувати його заборонено).

Якщо за результатами 2025 року ФОП досягне граничного ліміту доходу, йому нарахують податок (ЄП і військовий збір) у сумі 560 160 грн. Плюс 21 120 грн єдиного соціального внеску, що разом становить 581 280 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні щороку декларувати доходи, аби контролюючий орган нарахував податкове навантаження. Йдеться про заробітну плату, підприємницьку діяльність, додаткові гонорари та навіть виграші в лотерею чи грошові подарунки.

Також ми писали, що в Україні можуть переглянути податок на посилки, які відправляють з-за кордону. Верховна Рада хоче запровадити додатковий платіж і водночас дозволити споживачам не сплачувати митні збори, якщо їз покриватиме постачальник або маркетплейс.

ФОП податки гроші підприємці військовий збір

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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