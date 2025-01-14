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Які доходи повинні декларувати українці — роз’яснення НАЗК

14 січня 2025 10:05
Єлизавета Супівська - редактор
Чи треба декларувати виграш і хто може не звітувати про доходи – правила 2025
Гривні різних номіналів у конверті. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українці зобов’язані декларувати доходи, отримані впродовж звітного періоду. Адже з цих коштів необхідно сплатити податки, поповнюючи державний бюджет. Йдеться не лише про зарплату, ведення підприємницької діяльності чи додаткові гонорари за роботу. У список також входять виграші/призи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доходи повинні декларувати українці.

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Згідно з роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), декларація повинна містити відомості про доходи, які людина отримала протягом звітного періоду. Список доволі широкий і не обмежується зарплатою чи грошовим забезпеченням. Доходи та подарунки, що відображаються у декларації, включають:

  • заробітну плату (грошове забезпечення) за основним місцем роботи і сумісництвом;
  • гонорари та інші фінансові виплати;
  • кошти від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
  • кошти від надання майна в оренду (користування);
  • дивіденди;
  • відсотки;
  • роялті;
  • страхові виплати/відшкодування;
  • виграші (призи) у лотерею, в букмекерському парі;
  • призи у грошовій формі, отримані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, зокрема аматорських;
  • аліменти;
  • благодійну допомогу;
  • пенсію;
  • спадщину;
  • кошти від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;
  • подарунки.

Причому суми потрібно вказувати з урахуванням податків і зборів, незалежно від їх розміру. Що стосується подарунків у формі грошових коштів, то їх необхідно включити у декларацію, якщо розмір перевищує 5 прожиткових мінімумів.

Хто може не подавати декларацію

Деякі українці мають звільнення від декларування доходів. Наприклад, якщо кошти надходили виключно від податкових агентів (йдеться про офіційну зарплату, відсотки за депозитами, дивіденди). Також не звітують про доходи від операцій продажу майна, якщо такі гроші взагалі не оподатковуються ПДФО чи оподатковуються за "нульовою" ставкою.

Плюс звільнення мають:

  • малолітні/неповнолітні чи недієздатні особи;
  • заарештовані, затримані або засуджені до позбавлення волі;
  • полонені чи ув'язнені в інших державах;
  • особи, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року.

Подати декларацію потрібно до граничного терміну — 1 травня звітного року за минулий рік. Невиконання цього обов’язку загрожує штрафом у розмірі 340 грн, а повторне порушення призведе до накладення фінансової санкції в сумі 1 020 грн.

Нагадаємо, ФОПи мають подати ліквідаційний звіт, якщо вирішили припинити ведення господарської діяльності. Лише після цього треба платити податки і закривати підприємницький рахунок у банку. Несвоєчасне подання загрожує штрафом.  

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року відбулося оновлення декларації з податку на нерухомість. Почала діяти редакція зі змінами в додатку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До цього юридичні особи використовували форму декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів від 2015 року.

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