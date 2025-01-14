Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК arrow

Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

14 января 2025 10:05
Елизавета Супивская - редактор
Надо ли декларировать выигрыш и кто может не отчитываться о доходах – правила 2025
Гривны разных номиналов в конверте. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы обязаны декларировать доходы, полученные в течение отчетного периода. Ведь из этих денег необходимо уплатить налоги, пополняя государственный бюджет. Речь не только о зарплате, ведении предпринимательской деятельности или дополнительных гонорарах за работу. В список также входят выигрыши/призы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доходы должны декларировать украинцы.

Читайте также:

Декларация о доходах и имуществе

Согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), декларация должна содержать сведения о доходах, которые человек получил в течение отчетного периода. Список довольно широкий и не ограничивается зарплатой или денежным обеспечением. Доходы и подарки, которые отражаются в декларации, включают:

  • заработную плату (денежное обеспечение) по основному месту работы и совместительству;
  • гонорары и другие финансовые выплаты;
  • средства от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
  • средства от предоставления имущества в аренду (пользование);
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • страховые выплаты/возмещения;
  • выигрыши (призы) в лотерею, в букмекерском пари;
  • призы в денежной форме, полученные за победу и/или участие в спортивных соревнованиях, в частности любительских;
  • алименты;
  • благотворительную помощь;
  • пенсию;
  • наследство;
  • деньги от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;
  • подарки.

Причем суммы нужно указывать с учетом налогов и сборов, независимо от их размера. Что касается подарков в форме денежных средств, то их необходимо включить в декларацию, если размер превышает 5 прожиточных минимумов.

Кто может не подавать декларацию

Некоторые украинцы имеют освобождение от декларирования доходов. Например, если деньги поступали исключительно от налоговых агентов (речь идет об официальной зарплате, процентах по депозитам, дивидендах). Также не отчитываются о доходах от операций продажи имущества, если такие деньги вообще не облагаются НДФЛ или облагаются по "нулевой" ставке.

Плюс освобождение имеют:

  • малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица;
  • арестованные, задержанные или приговоренные к лишению свободы;
  • пленные или заключенные в других государствах;
  • лица, находящиеся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года.

Представить декларацию нужно до предельного срока — 1 мая отчетного года за прошедший год. Невыполнение этой обязанности грозит штрафом в размере 340 грн, а повторное нарушение приведет к наложению финансовой санкции в сумме 1 020 грн.

Напомним, ФЛП должны подать ликвидационный отчет, если решили прекратить ведение хозяйственной деятельности. Только после этого надо платить налоги и закрывать предпринимательский счет в банке. Несвоевременная подача грозит штрафом.  

Также мы писали, что с 1 января 2025 года произошло обновление декларации по налогу на недвижимость. Начала действовать редакция с изменениями в приложении по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. До этого юридические лица использовали форму декларации, утвержденную приказом Министерства финансов от 2015 года.

декларация налоги деньги доходы выигрыш

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:26 В Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания — фото

10:23 Полиция расследует конфликт с военным в ресторане Киева

10:05 Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

09:57 В Украину прибыла спикер Сейма Латвии — что запланировано

09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:53 Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

09:42 Масштабная атака дронами — сколько целей удалось ликвидировать

09:23 Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

09:20 Заставит проспать — владельцы iPhone жалуются на новую проблему

10:26 В Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания — фото

10:23 Полиция расследует конфликт с военным в ресторане Киева

10:05 Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

09:57 В Украину прибыла спикер Сейма Латвии — что запланировано

09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:53 Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области

09:42 Масштабная атака дронами — сколько целей удалось ликвидировать

09:23 Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

09:20 Заставит проспать — владельцы iPhone жалуются на новую проблему

09:19 Авиационный удар по Сумах — в ГСЧС показали последствия

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея