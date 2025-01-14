Надо ли декларировать выигрыш и кто может не отчитываться о доходах – правила 2025

Гривны разных номиналов в конверте. Фото: УНИАН

Украинцы обязаны декларировать доходы, полученные в течение отчетного периода. Ведь из этих денег необходимо уплатить налоги, пополняя государственный бюджет. Речь не только о зарплате, ведении предпринимательской деятельности или дополнительных гонорарах за работу. В список также входят выигрыши/призы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доходы должны декларировать украинцы.

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Декларация о доходах и имуществе

Согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), декларация должна содержать сведения о доходах, которые человек получил в течение отчетного периода. Список довольно широкий и не ограничивается зарплатой или денежным обеспечением. Доходы и подарки, которые отражаются в декларации, включают:

заработную плату (денежное обеспечение) по основному месту работы и совместительству;

гонорары и другие финансовые выплаты;

средства от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

средства от предоставления имущества в аренду (пользование);

дивиденды;

проценты;

роялти;

страховые выплаты/возмещения;

выигрыши (призы) в лотерею, в букмекерском пари;

призы в денежной форме, полученные за победу и/или участие в спортивных соревнованиях, в частности любительских;

алименты;

благотворительную помощь;

пенсию;

наследство;

деньги от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;

подарки.

Причем суммы нужно указывать с учетом налогов и сборов, независимо от их размера. Что касается подарков в форме денежных средств, то их необходимо включить в декларацию, если размер превышает 5 прожиточных минимумов.

Кто может не подавать декларацию

Некоторые украинцы имеют освобождение от декларирования доходов. Например, если деньги поступали исключительно от налоговых агентов (речь идет об официальной зарплате, процентах по депозитам, дивидендах). Также не отчитываются о доходах от операций продажи имущества, если такие деньги вообще не облагаются НДФЛ или облагаются по "нулевой" ставке.

Плюс освобождение имеют:

малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица;

арестованные, задержанные или приговоренные к лишению свободы;

пленные или заключенные в других государствах;

лица, находящиеся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года.

Представить декларацию нужно до предельного срока — 1 мая отчетного года за прошедший год. Невыполнение этой обязанности грозит штрафом в размере 340 грн, а повторное нарушение приведет к наложению финансовой санкции в сумме 1 020 грн.

Напомним, ФЛП должны подать ликвидационный отчет, если решили прекратить ведение хозяйственной деятельности. Только после этого надо платить налоги и закрывать предпринимательский счет в банке. Несвоевременная подача грозит штрафом.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года произошло обновление декларации по налогу на недвижимость. Начала действовать редакция с изменениями в приложении по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. До этого юридические лица использовали форму декларации, утвержденную приказом Министерства финансов от 2015 года.