Блокування рахунку ФОП – чому банк і податкова можуть накласти арешт

Банківська картка і телефон. Фото: Pixabay

Рахунки фізичних осіб-підприємців можуть заблокувати навіть без попередження. Це роблять банківські установи на вимогу податкової служби чи за рішенням суду. Також існують причини, через які банки на власний розсуд вирішують вдатися до блокування чи розірвання співпраці в односторонньому порядку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому рахунки ФОП блокують і що тоді робити українцям.

Читайте також:

Причини блокування рахунку ФОП

Залишившись без банківського рахунку, фізична особа-підприємець втрачає можливість здійснювати господарську діяльність. Бо не має змоги оплачувати товари і послуги, приймати платежі від клієнтів, розраховуватися з постачальниками тощо. Бажано уникати ситуацій, що здатні призвести до блокування.

Банки можуть накласти санкцію на рахунок ФОП у таких випадках:

протягом 12 місяців не було транзакцій, а залишок коштів нульовий;

клієнт помер (блокування необхідне для збереження коштів на випадок затребування родичами-спадкоємцями);

клієнт порушив зобов’язання згідно з Договором;

банк не отримав документів про легітимність операцій чи клієнт надав завідомо неправдиву інформацію;

клієнт використовував рахунок для потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю;

виникла підозра у здійсненні незаконних платіжних операцій;

за результатом фінансового моніторингу.

Одна з найпоширеніших причин блокування рахунку — на запит податківців у випадку несплати фінансових зобов’язань. Тобто якщо ФОП має податкову заборгованість і не поспішає виправляти проблемну ситуацію. Тоді контролюючий орган може звернутися в суд і домогтися виконавчого провадження.

Податковий консультант Михайло Смокович зауважив, що блокування можливе у разі приймання платежів на особисті картки замість рахунку ФОП. Якщо фінансовий моніторинг помітить, що клієнт отримує кошти від підприємницької діяльності на звичайну карту, може не тільки заблокувати, але й відмовити в обслуговуванні в односторонньому порядку.

Що робити у разі блокування рахунку

Дізнавшись про накладання санкції, необхідно негайно та рішуче діяти. По-перше, треба зв’язатися з установою і дізнатися причину блокування.

По-друге, підготувати документи, які підтверджують законність транзакцій чи джерел походження коштів (обов’язково у випадку фінансового моніторингу).

По-третє, варто врегулювати питання з податківцями, якщо причиною стала заборгованість. Сплата всіх податків, штрафів і пені пришвидшить зняття арешту з рахунку.

Нагадаємо, аби закрити рахунок в Ощадбанку, ФОП повинен особисто відвідати відділення, у якому його відкривав. Навіть якщо відділення перебуває в окупації чи зоні активних бойових дій. Проте можна полегшити процес, якщо на рахунку не буде коштів і боргів.

Також ми писали, що ПриватБанк не дозволяє військовим користуватися послугою "Оплата частинами". Один із чинних службовців поскаржився, що йому і всім знайомим бійцям автоматично відключили цю можливість у мобільному застосунку.