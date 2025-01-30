Блокировка счета ФЛП – почему банк и налоговая могут наложить арест

Банковская карточка и телефон. Фото: Pixabay

Счета физических лиц-предпринимателей могут заблокировать даже без предупреждения. Это делают банковские учреждения по требованию налоговой службы или по решению суда. Также существуют причины, по которым банки на свое усмотрение решают прибегнуть к блокированию или расторжению сотрудничества в одностороннем порядке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему счета ФЛП блокируют и что тогда делать украинцам.

Читайте также:

Причины блокировки счета ФЛП

Оставшись без банковского счета, физическое лицо-предприниматель теряет возможность осуществлять хозяйственную деятельность. Потому что не имеет возможности оплачивать товары и услуги, принимать платежи от клиентов, рассчитываться с поставщиками и т.д. Желательно избегать ситуаций, способных привести к блокировке.

Банки могут наложить санкцию на счет ФЛП в таких случаях:

в течение 12 месяцев не было транзакций, а остаток средств нулевой;

клиент умер (блокировка необходима для сохранения денег на случай востребования родственниками-наследниками);

клиент нарушил обязательства согласно Договору;

банк не получил документов о легитимности операций или клиент предоставил заведомо ложную информацию;

клиент использовал счет для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;

возникло подозрение в осуществлении незаконных платежных операций;

по результатам финансового мониторинга.

Одна из самых распространенных причин блокировки счета — по запросу налоговиков в случае неуплаты финансовых обязательств. То есть если ФЛП имеет налоговую задолженность и не спешит исправлять проблемную ситуацию. Тогда контролирующий орган может обратиться в суд и добиться исполнительного производства.

Налоговый консультант Михаил Смокович отметил, что блокировка возможна в случае приема платежей на личные карты вместо счета ФЛП. Если финансовый мониторинг заметит, что клиент получает деньги от предпринимательской деятельности на обычную карту, может не только заблокировать, но и отказать в обслуживании в одностороннем порядке.

Что делать в случае блокировки счета

Узнав о наложении санкции, необходимо немедленно и решительно действовать. Во-первых, надо связаться с учреждением и узнать причину блокировки.

Во-вторых, подготовить документы, подтверждающие законность транзакций или источников происхождения средств (обязательно в случае финансового мониторинга).

В-третьих, стоит урегулировать вопрос с налоговиками, если причиной стала задолженность. Уплата всех налогов, штрафов и пени ускорит снятие ареста со счета.

Напомним, чтобы закрыть счет в Ощадбанке, ФЛП должен лично посетить отделение, в котором его открывал. Даже если отделение находится в оккупации или зоне активных боевых действий. Однако можно облегчить процесс, если на счету не будет средств и долгов.

Также мы писали, что ПриватБанк не позволяет военным пользоваться услугой "Оплата частями". Один из действующих служащих пожаловался, что ему и всем знакомым бойцам автоматически отключили эту возможность в мобильном приложении.