Правила для мобілізованих ФОПів – що змінилося та які податки можна не платити

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні запровадили обов’язковий військовий збір для ФОПів та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність. У зв’язку з цим обновився перелік податків і зборів, від сплати яких мають звільнення мобілізовані підприємці.

Про це розповіли на сайті Державної податкової служби.

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Згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" від 4 грудня 2024 року № 4113-IX, фізичні особи-підприємці, яких мобілізували, мають податкові пільги. Їх звільнили від обов’язку:

нарахування, сплати і подання звітності з податку на доходи фізичних осіб;

нарахування, сплати і подання декларацій з єдиного податку;

нарахування, сплати і подання звітності з військового збору в складі декларації з ПДФО чи єдиного податку.

Іншими словами, на період військової служби ФОПи можуть не сплачувати податки за себе, а контролюючий орган не нарахує штрафи і пеню за протермінування платежів. Варто розуміти, що автоматичне звільнення не передбачене, ФОП повинен самостійно подати заявку на застосування пільги.

Для цього треба віднести в податкову за місцем реєстрації копію військового квитка чи іншого документа, який підтверджує призов на військову службу під час загальної мобілізації (в особливий період). Заяву приймають протягом 10 календарних днів після демобілізації ФОПа.

За наявності найманих працівників підприємець повинен уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату. Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний соціальний внесок утримується з доходу, але не сплачується в бюджет. Після звільнення зі служби ФОПу дається 180 днів на розрахунок із бюджетом, інакше податківці нарахують штраф.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці можуть не оподатковувати деякі доходи. Наприклад, якщо отримали грант з бюджетів або державних цільових фондів. Також у переліку — суми податку на додану вартість, фінансова допомога на поворотній основі та ін.

Ми писали, що банки можуть без попередження заблокувати рахунок ФОП. Це відбувається у випадку наявності податкового боргу чи за умови здійснення підозрілих фінансових операцій. Плюс суд може ініціювати виконавче провадження, якщо будуть підстави.