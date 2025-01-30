Правила для мобилизованных ФЛП – что изменилось и какие налоги можно не платить

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине ввели обязательный военный сбор для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. В связи с этим обновился перечень налогов и сборов, от уплаты которых есть освобождение у мобилизованных предпринимателей.

Об этом рассказали на сайте Государственной налоговой службы.

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Что могут не платить мобилизованные ФЛП

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" от 4 декабря 2024 года № 4113-IX, физические лица-предприниматели, которых мобилизовали, имеют налоговые льготы. Их освободили от обязанности:

начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисления, уплаты и подачи деклараций по единому налогу;

начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе декларации по НДФЛ или единому налогу.

Иными словами, на период военной службы ФЛП могут не платить налоги за себя, а контролирующий орган не начислит штрафы и пеню за просрочку платежей. Стоит понимать, что автоматическое освобождение не предусмотрено, ФЛП должен самостоятельно подать заявку на применении льготы.

Для этого надо отнести в налоговую по месту регистрации копию военного билета или другого документа, который подтверждает призыв на военную службу во время всеобщей мобилизации (в особый период). Заявление принимают в течение 10 календарных дней после демобилизации ФЛП.

При наличии наемных сотрудников предприниматель должен уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату. Налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос удерживается с дохода, но не уплачивается в бюджет. После увольнения со службы ФЛП дается 180 дней на расчет с бюджетом, иначе налоговики начислят штраф.

Напомним, физические лица-предприниматели могут не облагать налогом некоторые доходы. Например, если получили грант из бюджетов или государственных целевых фондов. Также в перечне суммы налога на добавленную стоимость, финансовая помощь на возвратной основе и др.

Мы писали, что банки могут без предупреждения заблокировать счет ФЛП. Это происходит в случае наличия налогового долга или при условии осуществления подозрительных финансовых операций. Плюс суд может инициировать исполнительное производство, если будут основания.