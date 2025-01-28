Військовий збір у 2025 році – які ставки, хто має платити і з яких доходів

Калькулятор для податків. Фото: Pexels

Для українців запровадили підвищений військовий збір наприкінці 2024 року. Тепер замість 1,5% громадянам треба сплачувати 5%. Грошове зобов’язання поширюється на велику частину особистих доходів, водночас декого взагалі звільнили від сплати. Не завадить дізнатися, хто з українців має регулярно поповнювати держбюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з яких доходів потрібно сплачувати військовий збір.

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Ставки військового збору у 2025 році

Підвищена ставка у розмірі 5% почала діяти в Україні з 1 грудня 2024 року. Відтоді доходи громадян оподатковуються по-новому, хоча для чинних військових і співробітників силових структур зробили виняток: вони продовжують сплачувати 1,5%. Передбачається, що колишню ставку повернуть після завершення воєнного стану — з 1 січня наступного року.

Трохи інакші ставки діють для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі:

представники 1, 2 і 4 групи сплачують 10% від мінімальної зарплати щомісяця (800 грн у 2025 році);

представники 3 групи сплачують 1% від доходу за звітний період (квартал).

Строки також відрізняються. ФОПи 1, 2 і 4 групи роблять авансові платежі до 20 числа або можуть заплатити за рік наперед. Підприємці 3 групи поповнюють держбюджет протягом 10 календарних днів після подання декларації за квартал, отже перша сплата у 2025 році припадає на травень.

З яких доходів сплачується військовий збір

Перелік визначено Податковим кодексом України:

зарплата (основна й додаткова, заохочення та компенсації);

лікарняні виплати;

доходи за цивільно-правовими угодами;

доходи від продажу рухомого і нерухомого майна;

авторські винагороди;

доходи від надання права користування нематеріальними активами (роялті);

вихідна допомога при звільненні;

доходи від надання майна в оренду чи лізинг;

дивіденди і проценти за депозитами для фізичних осіб;

подарунки у грошовій, натуральній або нематеріальній формах, додаткові виплати, оплата навчання або корпоративного одягу;

спадкові виплати, крім спадщини від родичів першого та другого ступенів споріднення.

Що стосується офіційної зарплати, то збір утримує роботодавець, як і ПДФО у розмірі 18%. Таким чином, загальний відсоток збільшився з 19,5 до 23%. Виходить, з кожної 1 000 грн українці повинні віддавати 230 грн замість 195 грн.

Нюанси сплати військового збору

Що стосується інших доходів, окрім зарплати, важливо знати про деякі нюанси. Наприклад, продаючи нерухомість, власник має віддати 5% ВЗ, але тільки у випадку другої та кожної наступної успішної угоди за рік. Перший продаж не оподатковується взагалі.

Ситуація з реалізацією транспорту аналогічна, хоча продаж автобуса, вантажівки, причепа, трактора і спеціальної техніки підлягає оподаткування ПДФО та військовим збором навіть у разі першої угоди протягом року.

Також українці повинні сплачувати податки і збори, якщо здають нерухомість в оренду. На практиці мало хто укладає договори з орендарями чи декларує доходи. Не виключено, що якісь недобросовісні власники піднімуть орендну плату, аргументуючи рішення збільшенням військового збору. Навіть якщо ніколи його не платили.

Дивіденди і відсотки за депозитами підлягають оподаткуванню за загальними правилами. Це означає, що дохід українців від цих фінансових інструментів зменшиться, оскільки банки видаватимуть клієнтам менші суми "на руки" після утримання 18% ПДФО та 5% військового збору.

Аналогічна ситуація з кешбеками, окрім виплат за державною програмою "Національний кешбек". Ці суми звільнили від будь-яких податкових відрахувань, як і дохід за облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП) плюс зовнішніх облігацій України (євробондів).

Хто не сплачує військовий збір

Звільнення від нарахування та утримання податку застосовується в таких випадках:

на доходи у вигляді декретних виплат, житлової субсидії, аліментів, коштів на відрядження;

на подарунки, якщо вартість не перевищує 25% мінімальної зарплати (2 000 грн у 2025 році) або у разі дарування родичем першого і другого ступенів споріднення (батьками, дітьми, дружиною/чоловіком, братами і сестрами, дідусями/бабусями, онуками);

на доходи представників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держохорони, МВС, Держспецзв’язку, Управління державної охорони (пільга поширюється на грошове забезпечення);

на доходи ФОПів, яких мобілізували (до моменту демобілізації);

на доходи ФОПів, які ведуть бізнес у зоні активних бойових дій чи на території тимчасової окупації.

Плюс звільнення можуть отримати підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи на період оформлення податкової відпустки (1 місяць протягом року) чи у випадку хвороби тривалістю понад 30 календарних днів. Пільга доступна за умови відсутності найманих працівників.

Нагадаємо, у 2025 році ФОПам також повернули обов’язок сплачувати єдиний соціальний внесок поряд із запровадженням військового збору. Тож загальна сума податку за весь 2025 рік вийде чимала.

Також ми писали, що українців штрафують за несвоєчасну сплату податків. Це стосується всіх ФОПів і поширюється на військовий збір. Ухилення загрожує серйозними фінансовими санкціями.