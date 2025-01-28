Военный сбор в 2025 году – какие ставки, кто должен платить и с каких доходов

Калькулятор для налогов. Фото: Pexels

Для украинцев ввели повышенный военный сбор в конце 2024 года. Теперь вместо 1,5% гражданам надо платить 5%. Денежное обязательство распространяется на большую часть личных доходов, при этом некоторых людей вообще освободили от уплаты. Не помешает узнать, кто из украинцев должен регулярно пополнять госбюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с каких доходов нужно платить военный сбор.

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Ставки военного сбора в 2025 году

Повышенная ставка в размере 5% начала действовать в Украине с 1 декабря 2024 года. С тех пор доходы граждан облагаются налогом по-новому, хотя для действующих военных и сотрудников силовых структур сделали исключение: они продолжают платить 1,5%. Предполагается, что прежнюю ставку вернут после завершения военного положения — с 1 января следующего года.

Немного другие ставки действуют для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе:

представители 1, 2 и 4 группы уплачивают 10% от минимальной зарплаты ежемесячно (800 грн в 2025 году);

представители 3 группы уплачивают 1% от дохода за отчетный период (квартал).

Сроки тоже отличаются. ФЛП 1, 2 и 4 группы делают авансовые платежи до 20 числа или могут заплатить за год наперед. Предприниматели 3 группы пополняют госбюджет в течение 10 календарных дней после подачи декларации за квартал, так что первая уплата в 2025 году приходится на май.

С каких доходов уплачивается военный сбор

Перечень определен Налоговым кодексом Украины:

зарплата (основная и дополнительная, поощрения и компенсации);

больничные выплаты;

доходы по гражданско-правовым соглашениям;

доходы от продажи движимого и недвижимого имущества;

авторские вознаграждения;

доходы от предоставления права пользования нематериальными активами (роялти);

выходное пособие при увольнении;

доходы от предоставления имущества в аренду или лизинг;

дивиденды и проценты по депозитам для физических лиц;

подарки в денежной, натуральной или нематериальной формах, дополнительные выплаты, оплата обучения или корпоративной одежды;

наследственные выплаты, кроме наследства от родственников первой и второй степеней родства.

Что касается официальной зарплаты, то сбор удерживает работодатель, как и НДФЛ в размере 18%. Таким образом, общий процент увеличился с 19,5 до 23%. Получается, с каждой 1 000 грн украинцы должны отдавать 230 грн вместо 195 грн.

Нюансы уплаты военного сбора

Что касается других доходов, кроме зарплаты, важно знать о некоторых нюансах. Например, продавая недвижимость, владелец должен отдать 5% ВС, но только в случае второй и каждой последующей успешной сделки за год. Первая продажа не облагается налогом вообще.

Ситуация с реализацией транспорта аналогичная, хотя продажа автобуса, грузовика, прицепа, трактора и специальной техники подлежит обложению НДФЛ и военным сбором даже в случае первой сделки в течение года.

Плюс украинцы должны платить налоги и сборы, если сдают недвижимость в аренду. На практике мало кто заключает договоры с арендаторами или декларирует доходы. Не исключено, что какие-то недобросовестные владельцы поднимут арендную плату, аргументируя решение увеличением военного сбора. Даже если никогда его не платили.

Дивиденды и проценты по депозитам подлежат налогообложению по общим правилам. Это означает, что доход украинцев от этих финансовых инструментов уменьшится, поскольку банки будут выдавать клиентам меньшие суммы "на руки" после удержания 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Аналогичная ситуация с кэшбэками, кроме выплат по государственной программе "Национальный кэшбэк". Эти суммы освободили от любых налоговых отчислений, как и доход по облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ) плюс внешних облигаций Украины (евробондов).

Кто не уплачивает военный сбор

Освобождение от начисления и удержания налога применяется в таких случаях:

на доходы в виде декретных выплат, жилищной субсидии, алиментов, командировочных средств;

на подарки, если стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты (2 000 грн в 2025 году) или в случае дарения родственником первой и второй степеней родства (родителями, детьми, женой/мужем, братьями и сестрами, дедушками/бабушками, внуками);

на доходы представителей ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госохраны, МВД, Госспецсвязи, Управления государственной охраны (льгота распространяется на денежное обеспечение);

на доходы ФЛП, которых мобилизовали (до момента демобилизации);

на доходы ФЛП, которые ведут бизнес в зоне активных боевых действий или на территории временной оккупации.

Плюс освобождение могут получить предприниматели 1 и 2 группы упрощенной системы на период оформления налогового отпуска (1 месяц в течение года) или в случае болезни продолжительностью более 30 календарных дней. Льгота доступна при условии отсутствия наемных работников.

Напомним, в 2025 году ФЛП также вернули обязанность платить единый социальный взнос наряду с введением военного сбора. Поэтому общая сумма налога за весь 2025 год получится немалая.

Также мы писали, что украинцев штрафуют за несвоевременную уплату налогов. Это касается всех ФЛП и распространяется на военный сбор. Уклонение грозит серьезными финансовыми санкциями.