Штрафи для ФОП за несплату військового збору – які суми у 2025 році

Калькулятор у руці. Фото: Unsplash

В січні 2025 року ФОПи вперше повинні заплатити військовий збір, запроваджений податковими змінами наприкінці 2024-го. Якщо підприємець пропустить граничний термін або покриє суму в неповному обсязі, йому загрожує штрафна санкція.

Про це повідомили на офіційному сайті Державної податкової служби.

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Штрафи за несплату військового збору

Суми санкцій відрізняються для кожної групи єдиного податку. ФОПи 1, 2 та 4 груп повинні заплатити штраф у розмірі 50% від суми боргу, що у 2025 році становить 400 грн (військовий збір перебуває на рівні 800 грн для вказаних груп спрощеної системи).

Що стосується 3 групи, то для її представників за аналогічне порушення передбачена диференційована відповідальність. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, підприємці мають сплатити:

5% від суми заборгованості, якщо протермінування менше 30 днів;

10% від суми заборгованості за протермінування понад 30 календарних днів.

"Крім цього, підприємцю, який прострочив сплату ВЗ, належить сплатити пеню. Вона буде нараховуватись за кожен день прострочення платежу, починаючи з першого дня, наступного після граничного терміну сплати. Тобто, з 91-го дня. Розрахунок пені проводиться відповідно до ст. 129 ПКУ", — зазначили фахівці сервісу "Особистий Консультант".

Згідно з новими правилами, військовий збір повинні покривати всі ФОПи на спрощеній системі. Для 1, 2 та 4 груп ставка дорівнює 10% від мінімальної зарплати (800 грн у 2025 році), для 3 групи — 1% від доходу за звітний період (квартал). У січні вже минув граничний термін сплати, за лютий потрібно внести платіж до 20 числа.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всім фізичним особам-підприємцям необхідно сплачувати військовий збір. Деяких ФОПів звільнили від зобов’язання, оскільки вони мають пільги. Наприклад, у разі реєстрації бізнесу на території активних бойових дій або тимчасової окупації.

Також ми писали, що реквізити для сплати військового збору в Електронному кабінеті з’явилися не у всіх ФОПів. Номер рахунку можна знайти самостійно, відвідавши сайт Державної податкової служби. Там є розділ "Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів".