Штрафы для ФЛП за неуплату военного сбора – какие суммы в 2025 году

Калькулятор в руке. Фото: Unsplash

В январе 2025 года ФЛП впервые должны уплатить военный сбор, введенный налоговыми изменениями в конце 2024-го. Если предприниматель пропустит предельный срок или покроет сумму в неполном объеме, ему грозит штрафная санкция.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной налоговой службы.

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Штрафы за неуплату военного сбора

Суммы санкций отличаются для каждой группы единого налога. ФЛП 1, 2 и 4 групп должны заплатить штраф в размере 50% от суммы долга, что в 2025 году составляет 400 грн (военный сбор находится на уровне 800 грн для указанных групп упрощенной системы).

Что касается 3 группы, то для ее представителей за аналогичное нарушение предусмотрена дифференцированная ответственность. Согласно статье 124 Налогового кодекса, предприниматели должны уплатить:

5% от суммы задолженности, если просрочка менее 30 дней;

10% от суммы задолженности за просрочку более 30 календарных дней.

"Кроме этого, предпринимателю, который просрочил уплату ВС, предстоит уплатить пеню. Она будет начисляться за каждый день просрочки платежа, начиная с первого дня, следующего после предельного срока уплаты. То есть с 91-го дня. Расчет пени производится в соответствии со ст. 129 НКУ", — отметили специалисты сервиса "Личный Консультант".

Согласно новым правилам, военный сбор должны покрывать все ФЛП на упрощенной системе. Для 1, 2 и 4 групп ставка равна 10% от минимальной зарплаты (800 грн в 2025 году), для 3 группы — 1% от дохода за отчетный период (квартал). В январе уже истёк предельный срок уплаты, за февраль нужно внести платёж до 20 числа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не всем физическим лицам-предпринимателям необходимо уплачивать военный сбор. Некоторых ФЛП освободили от обязательства, поскольку они имеют льготы. Например, в случае регистрации бизнеса на территории активных боевых действий или временной оккупации.

Также мы писали, что реквизиты для уплаты военного сбора в Электронном кабинете появились не у всех ФЛП. Номер счета можно найти самостоятельно, посетив сайт Государственной налоговой службы. Там есть раздел "Реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты".